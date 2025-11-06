Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

Joanna Vega-Biestro fue recibió la noticia en el foro de Sale el Sol. (Sale el Sol, YouTube)

En medio de la transmisión matutina de Sale el Sol, la tristeza invadió el foro cuando los conductores recibieron una devastadora noticia: el fallecimiento de don Alejandro Vega Torra, padre de la periodista y conductora Joanna Vega-Biestro. El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias.

Fue Ana María Alvarado quien, visiblemente afectada, tomó la palabra para informar lo sucedido. Entre lágrimas, la periodista dijo: “Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para... Ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”.

La noticia conmocionó tanto al público como al equipo del matutino, que decidió dedicar un momento especial para despedirse del señor Alejandro.

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera anuncian en vivo la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro. Crédito: @saleelsoltv, X

Minutos antes, Joanna había participado con su habitual entusiasmo en la sección de espectáculos, donde conversó con Dalílah Polanco, quien relató su recuperación tras una fuerte caída en La Casa de los Famosos México 3. Nadie imaginaba que sería la última aparición de la conductora en el programa ese día, pues tras el segmento, la producción recibió la llamada que confirmaba la lamentable pérdida.

El también conductor Mauricio Mancera tomó la palabra para enviar un mensaje de solidaridad: “Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos. Fue una noticia de improviso que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire; son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar de alguien tan querido para todos nosotros”.

El resto del elenco se unió al mensaje con gestos de cariño y apoyo hacia su compañera, recordando la cercanía y compañerismo que han compartido durante años. “Joanna sabe que cuenta con nosotros para todo lo que necesite en este momento tan difícil”, expresó Paulina Mercado al aire.

Minutos antes, Joanna había participado con su habitual entusiasmo en la sección de espectáculos, donde conversó con Dalílah Polanco. (@vegabiestro, Instagram)

Fuera de la pantalla, Imagen Televisión compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales junto al retrato del señor Vega Torra: “En Imagen Televisión lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Don Alejandro Vega Torra, padre de nuestra querida compañera, Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia que atraviesa esta dolorosa pérdida. QEPD”.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de televidentes y colegas del medio, quienes manifestaron su cariño hacia la comunicadora. La inesperada noticia dejó un vacío en el matutino y en el corazón de quienes comparten pantalla con Joanna, reconocida por su profesionalismo, carisma y dedicación.