México

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias

Guardar
Joanna Vega-Biestro fue recibió la
Joanna Vega-Biestro fue recibió la noticia en el foro de Sale el Sol. (Sale el Sol, YouTube)

En medio de la transmisión matutina de Sale el Sol, la tristeza invadió el foro cuando los conductores recibieron una devastadora noticia: el fallecimiento de don Alejandro Vega Torra, padre de la periodista y conductora Joanna Vega-Biestro. El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias.

Fue Ana María Alvarado quien, visiblemente afectada, tomó la palabra para informar lo sucedido. Entre lágrimas, la periodista dijo: “Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para... Ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”.

La noticia conmocionó tanto al público como al equipo del matutino, que decidió dedicar un momento especial para despedirse del señor Alejandro.

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera anuncian en vivo la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro. Crédito: @saleelsoltv, X

Minutos antes, Joanna había participado con su habitual entusiasmo en la sección de espectáculos, donde conversó con Dalílah Polanco, quien relató su recuperación tras una fuerte caída en La Casa de los Famosos México 3. Nadie imaginaba que sería la última aparición de la conductora en el programa ese día, pues tras el segmento, la producción recibió la llamada que confirmaba la lamentable pérdida.

El también conductor Mauricio Mancera tomó la palabra para enviar un mensaje de solidaridad: Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos. Fue una noticia de improviso que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire; son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar de alguien tan querido para todos nosotros”.

El resto del elenco se unió al mensaje con gestos de cariño y apoyo hacia su compañera, recordando la cercanía y compañerismo que han compartido durante años. “Joanna sabe que cuenta con nosotros para todo lo que necesite en este momento tan difícil”, expresó Paulina Mercado al aire.

Minutos antes, Joanna había participado
Minutos antes, Joanna había participado con su habitual entusiasmo en la sección de espectáculos, donde conversó con Dalílah Polanco. (@vegabiestro, Instagram)

Fuera de la pantalla, Imagen Televisión compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales junto al retrato del señor Vega Torra: “En Imagen Televisión lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Don Alejandro Vega Torra, padre de nuestra querida compañera, Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia que atraviesa esta dolorosa pérdida. QEPD”.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de televidentes y colegas del medio, quienes manifestaron su cariño hacia la comunicadora. La inesperada noticia dejó un vacío en el matutino y en el corazón de quienes comparten pantalla con Joanna, reconocida por su profesionalismo, carisma y dedicación.

Temas Relacionados

Joanna Vega BiestroSale el Solmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno presenta Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial: “Será el más grande del continente”

José Peña Merino indicó que la capacitación durará cinco meses y la convocatoria para ingresar se publicará hoy

Gobierno presenta Centro Público de

Así puedes limpiar el colón de forma natural con esta poderosa planta comestible que es versátil y económica

Existen alimentos al alcance de todos que, lejos de la sofisticación o el alto costo, pueden aportar beneficios específicos

Así puedes limpiar el colón

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre: persona se arroja a las vías del STC en L6

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Tiktoker china enfrenta a influencer mexicana que culpó a su país del COVID-19: “Eso no es humor, es ignorancia”

El video viral de Estela Hao expuso la desinformación y el racismo en los comentarios de la influencer mexicana, Ana Gastelum

Tiktoker china enfrenta a influencer

Popocatépetl registró 51 exhalaciones este 6 de noviembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 51 exhalaciones este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco miembros de

Procesan a cinco miembros de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX

Revelan cómo asesinan y operan los cárteles que asedian Tierra Caliente de Michoacán

Caen 7 presuntos integrantes de La Unión Tepito durante operativos en CDMX, aseguran más de mil dosis de droga | Video

Empresarios buscan aumento al presupuesto de seguridad estatal ante guerra del Cártel de Sinaloa

Megaoperativo en Celaya deja dos detenidos y armas aseguradas tras ataque a agentes de investigación

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

Así reaccionó Ludwika Paleta a preguntas sobre su esposo Emiliano Salinas y su presunta relación con NXIVM

Kanye West confirma concierto histórico en México: única fecha, sede y cómo conseguir los boletos

Aleks Syntek anuncia retiro temporal en medio de rumores de divorcio por involucrarse con una fan

Un mapa de santas, trece idiomas y un hábito de monja: así se gestó ‘LUX’, el álbum más personal de Rosalía

DEPORTES

FIFA nomina a Javier Aguirre

FIFA nomina a Javier Aguirre al premio ‘The Best’ como mejor técnico del mundo

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Checo Pérez acelera su regreso a la Fórmula 1 y correrá con Ferrari

Soberano Jr. regresa con todo al CMLL: reta a Místico y provoca a Lazy Boy de UFC

Mikel Arriola destaca la fuerza comercial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026