Revelan la causa de muerte del papá de Joanna Vega-Biestro horas después de dar la noticia en vivo

Joanna Vega-Biestro recibe la noticia del fallecimiento de su padre durante la grabación del programa matutino de Imagen Televisión. (Foto: Sale el Sol, YouTube)

La mañana en el foro de Sale el Sol se transformó abruptamente cuando la producción interrumpió la transmisión para comunicar el fallecimiento de Alejandro Vega Torra, padre de la conductora Joanna Vega-Biestro.

Ante la noticia recibida en pleno programa, se generó una oleada de solidaridad y conmoción entre los integrantes del equipo de Imagen Televisión, pues minutos antes, Joanna Vega-Biestro había participado en la sección de espectáculos, donde dialogó con Dalílah Polanco.

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera anuncian en vivo la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro. Crédito: @saleelsoltv, X

La encargada de informar al público fue Ana María Alvarado, quien, visiblemente afectada, compartió la noticia en vivo:

“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron. Perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”, dijo la periodista entre lágrimas.

Mauricio Mancera, también conductor del matutino, se sumó a las muestras de apoyo con un mensaje dirigido a la familia de Joanna: “Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermano”.

Ana María Alvarado revela la causa de muerte del papa Joanna Veg-Biestro

Horas después de que la noticia sobre el fallecimiento del padre de su compañera se difundiera en el programa matutino, Ana María Alvarado utilizó su canal de YouTube para informar sobre la causa de muerte.

La muerte de Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro, conmociona al equipo de Sale el Sol en plena transmisión en vivo. (Sale el Sol, YouTube)

En la transmisión, detalló los motivos del deceso, ampliando la información proporcionada previamente en el espacio televisivo, esto con el objetivo de clarificar los hechos a la audiencia que sigue de cerca el programa.

“Tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió, descanse en paz. El señor estaba enfermo, estaba bien, pero pues allá arriba mandan”, expresó.

En relación con el estado anímico de la periodista, Alvarado relató cómo su colega recibió la noticia del fallecimiento de su padre mientras se encontraba en el foro durante la grabación.

De igual forma, describió la reacción de su compañera ante la inesperada situación y detalló el ambiente que se vivió en el set tras conocerse el suceso.

“Falleció su papá, imagino su tristeza, su mami, hace no mucho que había fallecido, siempre me platicaba que su papi extrañaba a su mami”, agregó.

La causa de muerte de Alejandro Vega Torra se atribuye a un fallecimiento tranquilo mientras dormía, según Ana María Alvarado.(Imagen Televisión, YT)

Finalmente, mencionó que Vega-Biestro no se encontraba bien al inicio del programa, ya que el día anterior tanto ella como otros miembros del equipo habían sido vacunados contra la influenza y el COVID, motivo por el cual ya se sentía físicamente afectada antes de recibir la noticia.

“Todos nos quedmos bien agüitados, a mí me costó mucho trabajo porque sé lo mal que lo va a pasar”, concluyó.