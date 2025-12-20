México

Incrementan acciones de Volaris tras acuerdo con Viva Aerobus

La creación de un holding conjunto permitiría a ambas compañías mantener sus marcas y rutas, optimizando costos y ampliando su presencia en la BMV y el NYSE

El nuevo grupo aéreo formado
El nuevo grupo aéreo formado por Volaris y Viva Aerobus aspira a liderar el mercado mexicano y captar inversión global. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las acciones de Volaris registraron un fuerte repunte este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que se diera a conocer un acuerdo para fusionarse con Viva Aerobus. El anuncio fue recibido de manera positiva por los mercados, impulsando los títulos de la aerolínea de bajo costo en más de 14%, reflejo de las expectativas que genera la creación del que sería el grupo aéreo más grande de México.

Durante la jornada bursátil, las acciones de Volaris se dispararon 14.10%, para cerrar en 16.99 pesos por título. Este movimiento representó un aumento cercano a los 2 mil 500 millones de pesos en su valor de capitalización, que alcanzó aproximadamente 19 mil 810 millones de pesos. El alza evidencia la confianza de los inversionistas en los beneficios potenciales que traería la unión de dos de las principales aerolíneas de bajo costo del país.

Viva Aerobus y Volaris
Viva Aerobus y Volaris acordaron fusionarse, lo que estará a merced del Gobierno federal. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

De concretarse la operación, Volaris y Viva Aerobus conformarían un nuevo holding que agruparía a ambas compañías, aunque cada una mantendría sus marcas, rutas y modelos de operación. La empresa conjunta funcionaría como una controladora, cuyo objetivo principal sería reducir costos operativos, mejorar el acceso a capital y fortalecer su posición financiera en un entorno cada vez más competitivo para la industria aérea.

Uno de los puntos clave del acuerdo está relacionado con la reducción de costos. Durante una conferencia telefónica con analistas, el director general de Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua, destacó que existe una oportunidad significativa para disminuir los costos de propiedad de las aeronaves, los cuales representan el mayor gasto para las aerolíneas, incluso por encima del combustible. Al consolidar flotas y negociaciones, el nuevo grupo podría obtener mejores condiciones financieras y operativas.

Más allá del impacto inmediato en el precio de la acción, el acuerdo tiene implicaciones relevantes para el sector aéreo mexicano. La fusión permitiría crear una aerolínea con mayor escala, mayor cobertura de rutas y una posición más sólida frente a competidores nacionales e internacionales. Asimismo, el nuevo grupo tendría presencia tanto en la BMV como en el New York Stock Exchange (NYSE), lo que ampliaría su visibilidad y acceso a inversionistas globales.

El anuncio de la integración
El anuncio de la integración entre las dos aerolíneas de bajo costo generó un fuerte repunte en el valor de Volaris. REUTERS/Jorge Dueñas

Sin embargo, la operación aún enfrenta un paso crucial: la aprobación por parte del Gobierno federal. Cabe recordar que, durante la primera mitad del año, se extinguió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como regulador independiente, y sus funciones fueron transferidas a la Secretaría de Economía. Será esta dependencia la encargada de evaluar si la fusión cumple con las condiciones de competencia en el mercado.

En síntesis, el aumento en las acciones de Volaris refleja el optimismo del mercado ante una posible transformación del sector aéreo nacional. Si el acuerdo obtiene luz verde, podría marcar un antes y un después en la aviación de bajo costo en México, con beneficios financieros y operativos, pero también con retos regulatorios y de competencia por delante.

