Cuál es la oración para rezar en la posada del sábado 20 de diciembre

La tradición de las posadas fusiona la espiritualidad con la acción comunitaria, promoviendo valores de humildad y apoyo a los necesitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones de las posadas mexicanas navideñas, que se extienden del 16 al 24 de diciembre, la iglesia católica exhorta a los creyentes a ir más allá de la festividad y brindar un espacio para dedicar una oración a los más necesitados.

Y es que esta práctica, que fusiona la dimensión espiritual con la acción comunitaria, no solo conmemora el recorrido de la Virgen María y San José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús, sino que también promueve valores como la humildad y el apoyo a quienes más lo necesitan.

Es por ello que cada jornada adquiere un sentido particular al destinar oraciones a distintos grupos vulnerables, lo que refuerza el espíritu de solidaridad y unión en la sociedad, según el medio católico Desde la Fe.

A pesar de los cambios en su celebración, las posadas mantienen su esencia religiosa y comunitaria como tradición navideña arraigada en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferentes intenciones según los días de las posadas

Cada día de posada se dedica a una intención específica: el 16 de diciembre, la oración se orienta a la unión familiar; el 17 de diciembre, a los niños de la comunidad, invitando a rezar tanto por los infantes de la familia como por aquellos que enfrentan dificultades.

El 18 de diciembre, la tradición convoca a elevar una petición por los jóvenes. Por su parte, el 19 de diciembre la petición debe ser por los ancianos.

De este modo, la estructura de las posadas permite que la comunidad se involucre activamente en el acompañamiento espiritual de sus miembros más vulnerables.

Cuál es la oración y la intención por la que se debe pedir en la posada del 20 de diciembre

El Señor siempre cumple sus promesas.

Oh Dios, que nunca te olvidas de cumplir lo que prometes,

haz que a ejemplo de la Virgen María,

estemos siempre atentos a escuchar tu Palabra y a cumplir tu voluntad,

haz que nazca también en nosotros, Jesús,

tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

Este día se debe pedir por las mujeres que atraviesan dificultades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el significado religioso, simbólico y cultural de las posadas

Las posadas se distinguen por la participación colectiva de la comunidad, que se reúne en casas, calles o templos portando velas y entonando las tradicionales letanías.

En estos cantos, dos grupos representan a los peregrinos y a los hospedadores, recreando el momento en que María y José solicitan alojamiento.

Al finalizar la ceremonia, los anfitriones abren las puertas y ofrecen hospitalidad, simbolizando el recibimiento a la Sagrada Familia.

Más allá de su dimensión espiritual, las posadas incorporan elementos festivos que enriquecen la experiencia: la ruptura de piñatas, la degustación de alimentos típicos como tamales, buñuelos, ponche y atole, así como la entrega de aguinaldos —bolsas con dulces y fruta— a los asistentes.

La entrega de aguinaldos, bolsas con dulces y fruta, es una de las costumbres más esperadas por los asistentes a las posadas navideñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este acto, cargado de significado, representa la apertura y la acogida, valores centrales en la tradición de las posadas.