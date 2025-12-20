México

Con su fusión, Viva Aerobús y Volaris reunen el 70% del tráfico aéreo en México

Las aerolíneas mexicanas anunciaron su unificación bajo el nombre ‘Grupo Más Vuelos’, lo que impactó positivamente en sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores

Las aerolíneas prevén que 'Grupo
Las aerolíneas prevén que ‘Grupo Más Vuelos’ concentre casi el 70% del mercado aéreo mexicano. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El jueves 19 de diciembre, Volaris y Viva Aerobus dieron un importante paso al anunciar el inicio de un proceso de unificación empresarial, que se llevará a cabo bajo el nombre de ‘Grupo Más Vuelos’. Aunque ambas aerolíneas operarán de manera independiente, se espera que esta fusión tenga un gran impacto en la industria aérea mexicana. Cabe destacar que en conjunto, estas dos aerolíneas reúnen el 70% del tráfico doméstico de pasajeros en México.

Apenas unas horas después del anuncio, las acciones de Volaris experimentaron un notable aumento. Según reportes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las acciones de la aerolínea alcanzaron los 17.1 pesos, marcando un alza del 14 por ciento. Durante la jornada, el precio de las acciones llegó a rozar los 17.99 pesos, una cifra no vista en los últimos meses.

Con la creación de ‘Grupo Más Vuelos’, Volaris y Viva Aerobus prevén concentrar casi el 69 por ciento del volumen de pasajeros transportados por aerolíneas mexicanas, lo que las posicionaría como las principales compañías aéreas del país. El grupo tendrá en conjunto 86 destinos, 324 rutas y 991 vuelos diarios, gracias a la fusión de operaciones de ambas compañías.

¿Qué implica la alianza para el futuro de las aerolíneas?

La creación de este nuevo conglomerado aéreo permitirá a Volaris y Viva Aerobus compartir una base financiera más sólida, lo que se traducirá en beneficios tanto para las aerolíneas como para los pasajeros. Aunque ambas marcas continuarán operando de manera independiente, el acuerdo busca aprovechar sinergias entre las empresas, especialmente en términos de costos y cobertura de rutas.

El director de Viva Aerobus,
El director de Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua, habló sobre los beneficios de la fusión para los clientes y empleados de ambas aerolíneas. REUTERS/Henry Romero

Según Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de Viva Aerobus, se espera que los trámites regulatorios necesarios para formalizar la fusión se completen en los próximos 12 meses. “Comenzaremos con todos los trámites y aprobaciones necesarios ante nuestros reguladores, así como con las aprobaciones de los accionistas”, explicó Zuazua.

Por su parte, Enrique Beltranena, director de Volaris, destacó que la transacción traerá beneficios importantes no solo para las empresas involucradas, sino también para los clientes, empleados y comunidades. A pesar de la unificación, ambos directivos coincidieron en que las marcas seguirán siendo independientes, lo que permitirá mantener su identidad en el mercado.

El anuncio de la alianza de Volaris y Viva Aerobus llega en un contexto marcado por los recientes conflictos entre México y Estados Unidos en materia de rutas aéreas. A finales de octubre, el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) revocó la aprobación de trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, acusando a México de violar los términos del acuerdo aéreo bilateral. Esta decisión fue un golpe para el sector aéreo mexicano, ya que las aerolíneas perdieron importantes franjas horarias o slots en los aeropuertos de CDMX y Felipe Ángeles a favor de compañías estadounidenses.

En respuesta, el gobierno mexicano devolvió seis de estos slots en diciembre, lo que podría haber influido en las negociaciones entre las aerolíneas mexicanas para fortalecer su posición en el mercado interno.

Navidad sin deudas: estas son
