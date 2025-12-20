Caso Nilda Perales, la mujer de 84 años que fue sedada y abandonada en carretera de Tamaulipas

Nilda Perales fue encontrada sentada en una silla de ruedas a un costado de la carretera Matamoros–Playa Bagdad. (X @emeequis)

La conmoción en redes sociales continúa tras el hallazgo de una mujer de la tercera edad que fue abandonada en condiciones críticas a un costado de una carretera en Matamoros, Tamaulipas. El caso ha despertado indignación y múltiples cuestionamientos sobre cómo una persona en situación de vulnerabilidad pudo ser dejada a su suerte.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 17 de diciembre, cuando ciudadanos alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de una mujer sentada en una silla de ruedas en el kilómetro 15 de la carretera que conecta Matamoros con la Playa Bagdad.

Personal de la Cruz Roja acudió al sitio y confirmó que la adulta mayor aún presentaba signos vitales, aunque se encontraba inconsciente. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de inmediato al Hospital General de Matamoros para recibir atención médica urgente.

Identificación y estado de salud

Horas después de su ingreso al hospital, la mujer recobró la conciencia y pudo proporcionar su nombre: Nilda Perales Ramos. Esta información permitió a las autoridades activar los protocolos correspondientes para su identificación oficial y la localización de posibles familiares.

De acuerdo con el procurador del Sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez, Nilda Perales tiene 84 años de edad y es originaria de Laredo, Texas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cómo llegó al estado de Tamaulipas y bajo qué circunstancias terminó sola y desorientada en la carretera.

Al momento de su hallazgo, la mujer presentaba hipotermia y deshidratación, provocadas por la exposición prolongada al frío. Además, los análisis médicos revelaron que había sido sedada durante varios días, lo que agrava la preocupación sobre un posible delito en su contra.

Cerca de la silla de ruedas fue localizada una bolsa con pertenencias personales, lo que permitió a las autoridades y al DIF avanzar en las diligencias para confirmar su identidad y reunir más información sobre su entorno familiar.

Bajo resguardo del DIF y sin familiares acreditados

Actualmente, Nilda Perales permanece bajo resguardo del Sistema DIF en una Casa DIF de Tamaulipas, donde recibe atención médica especializada y cuidados integrales. Según las autoridades, la mujer no puede recibir visitas ni ser dada de alta sin la autorización correspondiente.

El procurador del DIF Matamoros informó que, hasta ahora, ningún familiar ha acudido formalmente a reclamarla. Aunque se han recibido llamadas de personas que aseguran conocerla, ninguna ha presentado documentación que acredite un parentesco directo.

Ante esta situación, el DIF reiteró que cualquier persona que afirme ser familiar debe presentarse con pruebas oficiales para validar su relación con la adulta mayor.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer quién o quiénes fueron responsables del abandono y determinar si Nilda Perales fue víctima de otros delitos.