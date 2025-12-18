México

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

En el intercambio de balas uno de los uniformados quedó herido

Guardar
Los sujetos atacaron a balazos
Los sujetos atacaron a balazos a los uniformados cuando se encontraban en la comunidad de Los Campos. Foto: SSP Zacatecas

Un ataque armado en contra de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) se registró la tarde de este miércoles 17 de diciembre, el cual dejó como saldo 7 agresores abatidos.

El enfrentamiento ocurrió durante alrededor de las 14:00 horas en la comunidad de Los Campos, municipio de Villa García, en los límites con Ojuelos, Jalisco, cuando los elementos realizaban un operativo de vigilancia en la zona.

Durante el intercambio de balas, un elemento de la FRIZ resultó herido, por lo que fue trasladado a bordo de un helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Hasta el momento, el estado de salud del uniformado se reporta fuera de peligro.

Agentes repelieron la agresión y abatieron a 7 civiles armados

En tanto, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que la situación fue controlada con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Como saldo del enfrentamiento, siete agresores fueron abatidos en el sitio. Además, se realizó el aseguramiento de armamento y de al menos dos vehículos.

28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas,
28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS

Habitantes de Villa García compartieron videos en redes sociales en los que captaron las detonaciones de arma de fuego durante lo que sería el enfrentamiento entre sicarios y policías de Zacatecas.

Luego de la agresión armada, las corporaciones de seguridad mantuvieron presencia operativa en la zona para garantizar la tranquilidad de la población, así como para dar seguimiento a los hechos e inhibir conductas delictivas.

“La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la paz, el orden y el bienestar de las y los zacatecanos”, detalló la SSP en un comunicado.

Secretario de gobierno anunció la neutralización de los agresores

Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó
Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó el abatimiento de siete agresores. (Facebook/Rodrigo Reyes Mugüerza )

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó a través de sus redes sociales la agresión armada en contra de elementos de seguridad y la neutralización de siete civiles armados.

Además, detalló que la situación fue controlada y solicitó a las personas que se encuentran en la zona que permitan el libre paso de las unidades ante los hechos.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

EnfrentamientoZacatecasAbatidosAgresión armadaVilla GarcíaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Julio Berdegué sostiene que el “campo está de pie” pese a demandas de agricultores en el último trimestre de 2025

Desde octubre agricultores y transportistas han establecido una alianza para exigir solución a sus exigencias

Julio Berdegué sostiene que el

Morena busca tirar la “Ley Esposa” de San Luis Potosí: presentará recurso ante la Suprema Corte

Luisa Alcalde adelantó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Congreso de SLP

Morena busca tirar la “Ley

Eugenio Derbez se defiende de su ‘fría reacción’ a la muerte de Gabriela Michel: “Es absurdo”

El comediante mexicano respondió a quienes cuestionaron la ausencia de mensajes públicos de la familia ante la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, defendiendo su decisión de vivir el duelo en privado

Eugenio Derbez se defiende de

Beca Benito Juárez 2025: qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar

Los nuevos beneficiarios ya han empezado a recibir el plástico que les permitirá disponer del apoyo económico

Beca Benito Juárez 2025: qué

Jesús Martínez Munguía confirma la venta del Club León: “A lo mucho nos iremos seis meses más”

El presidente esmeralda reveló que existen ofertas importantes y que el proceso de venta buscaría un comprador que valore la historia del club

Jesús Martínez Munguía confirma la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Metanfetamina, marihuana, un arma corta

Metanfetamina, marihuana, un arma corta y dos detenidos: el saldo de un cateo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Procesan al “Yaicob”, presunto implicado en red de huachicol vinculada a Raúl Rocha: permanecerá en el Altiplano

Cómo ingresó “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, al mundo del narco

Asesinan a “El Charmín”, exagente de la FGE Sinaloa, en Culiacán

EEUU señala que el huachicoleo es la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez se defiende de

Eugenio Derbez se defiende de su ‘fría reacción’ a la muerte de Gabriela Michel: “Es absurdo”

Arturo Carmona revela si Alicia Villarreal “obligó” a su hija, Melenie Carmona, a cuidar a sus hermanos

A Emiliano Aguilar “no le interesa” reconciliarse con Pepe Aguilar ni con sus hermanos esta Navidad

Estos son los precios de los boletos para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Jacqie Rivera reacciona a la ‘Jenni Rivera’ que fue vista en un IMSS en SLP: “Me entra tristeza”

DEPORTES

Jesús Martínez Munguía confirma la

Jesús Martínez Munguía confirma la venta del Club León: “A lo mucho nos iremos seis meses más”

Faitelson confiesa estar “espantado” por la discusión con el Turco Mohamed y las reacciones que provocó

El mensaje de David Picasso a días de su pelea contra Naoya Inoue: “El que debería estar presionado es él”

Christian Martinoli asegura que se quiere retirar de la narración y dejar TV Azteca: esta sería la fecha de su adiós

¿Qué es lo que sigue para Canelo Álvarez tras el retiro de Terence Crawford?