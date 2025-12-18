Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

Los sujetos atacaron a balazos a los uniformados cuando se encontraban en la comunidad de Los Campos. Foto: SSP Zacatecas

Un ataque armado en contra de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) se registró la tarde de este miércoles 17 de diciembre, el cual dejó como saldo 7 agresores abatidos.

El enfrentamiento ocurrió durante alrededor de las 14:00 horas en la comunidad de Los Campos, municipio de Villa García, en los límites con Ojuelos, Jalisco, cuando los elementos realizaban un operativo de vigilancia en la zona.

Durante el intercambio de balas, un elemento de la FRIZ resultó herido, por lo que fue trasladado a bordo de un helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Hasta el momento, el estado de salud del uniformado se reporta fuera de peligro.

Agentes repelieron la agresión y abatieron a 7 civiles armados

En tanto, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que la situación fue controlada con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Como saldo del enfrentamiento, siete agresores fueron abatidos en el sitio. Además, se realizó el aseguramiento de armamento y de al menos dos vehículos.

Habitantes de Villa García compartieron videos en redes sociales en los que captaron las detonaciones de arma de fuego durante lo que sería el enfrentamiento entre sicarios y policías de Zacatecas.

Luego de la agresión armada, las corporaciones de seguridad mantuvieron presencia operativa en la zona para garantizar la tranquilidad de la población, así como para dar seguimiento a los hechos e inhibir conductas delictivas.

“La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la paz, el orden y el bienestar de las y los zacatecanos”, detalló la SSP en un comunicado.

Secretario de gobierno anunció la neutralización de los agresores

Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó el abatimiento de siete agresores. (Facebook/Rodrigo Reyes Mugüerza )

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó a través de sus redes sociales la agresión armada en contra de elementos de seguridad y la neutralización de siete civiles armados.

Además, detalló que la situación fue controlada y solicitó a las personas que se encuentran en la zona que permitan el libre paso de las unidades ante los hechos.

