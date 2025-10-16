Aarón Mercury y Briggitte Bozzo emocionan a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy al ritmo de Las Guerreras K-Pop

Aarón Mercury y Briggitte Bozo se presentaron por primera vez en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se presentaron por primera vez como pareja en la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy. Después de algunos días, la espera terminó para los seguidores de los ex habitantes de La Casa de los Famosos México.

Desde antes de que fuera anunciada su participación en conjunto en el reality de baile, los influencers comenzaron a dar algunas pistas en sus redes sociales al aparecer juntos y autonombrarse ‘team mango’ y ‘team nutella’.

En medio de la intriga que generó sus publicaciones, Bozzo y Mercury confirmaron su participación en la competencia del matutino Hoy, lo que emocionó a colegas y seguidores que esperaban ansiosamente su primer número.

Los ex integrantes de Las Estrellas Bailan en Hoy bailan al ritmo de "Golden" de Las Estrellas Bailan en Hoy Crédito: Programa Hoy / Televisa

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo bailan al ritmo de Las Guerreras K-Pop

La mañana de este 16 de octubre, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo presentaron su primer número en Las Estrellas Bailan en Hoy después de algunos contratiempos durante las últimas horas de ensayo.

Poco antes de que arrancaran las presentaciones, los creadores de contenido realizaron su último ensayo, donde Bozzo sufrió un percance al caer mal después de una cargada.

El incidente no cobró relevancia en la coreografía, pues luego de la visita de Abelito en el foro, el número causó críticas positivas de parte del jurado, integrado por Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido.

Aarón Mercury y Briggitte Bozo en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Sin embargo, la emoción no solo generó críticas positivas por parte de los jueces, también emocionó a los televidentes, pues bailaron al ritmo de “Golden”, un tema que se ha vuelto tendencia a raíz de la exitosa película Las Guerreras K-Pop.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo tienen todo para conquistar Las Estrellas Bailan en Hoy

Andrea Legarreta, conocida como ‘La Juez de Caramelo’, expresó que la pareja hizo un gran número de acrobacias en su primera coreografía, por lo que les otorgó un 9 de calificación.

Sin embargo, Ema Pulido y Latin Lover se mostraron más rigurosos a la hora de emitir su crítica, pues aunque mencionaron que habían realizado un número complejo, señalaron que existieron algunos errores en la técnica.

El ensayo de la pareja de baile fue aplaudido por sus seguidores (X/programa_hoy)

Hasta ahora, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se encuentran en el segundo lugar dentro de la tabla, pero las votaciones del público podrían cambiar el rumbo de la competencia; además, la calificación de Latin Lover es secreta y se dará a conocer hasta el 17 de octubre, al igual que el nombre de las parejas con más votos por parte del público.