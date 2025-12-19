Tren Interurbano México - Toluca: estas son todas las estaciones que abrirán en 2026

La nueva Línea 1 del Metro CDMX conectará con el Tren El Insurgente (luz Coello/ Infobae México)

Tras una década de trabajos, el Tren Interurbano México - Toluca se prepara para iniciar operaciones completas, con la promesa de conectar de manera eficiente la capital del Estado de México con el poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el servicio del Tren El Insurgente comenzará a en enero de 2026, lo que permitirá a los usuarios trasladarse entre ambas ciudades en un tiempo significativamente menor al actual.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha destacado que el trayecto completo entre Observatorio y Zinacantepec podrá realizarse en hasta 40 minutos, una reducción notable frente a las hasta dos horas que puede tomar el mismo recorrido en autobús.

¿Qué estaciones del Tren Interurbano México - Toluca abrirán en 2026?

El Tren 'El Insurgente' llegará a su terminal Observatorio, por lo que conectará con el Metro de la Ciudad de México. Crédito: Gobierno de México.

La expectativa por la inauguración de las dos estaciones restantes, Observatorio y Vasco de Quiroga, ha crecido desde que las autoridades iniciaron el periodo de pruebas en agosto de 2025. Durante esta fase, el recorrido entre Zinacantepec y Santa Fe se ha extendido a 55 minutos y la frecuencia de trenes es de 18 minutos, lo que ha ralentizado el servicio temporalmente, según datos de la SICT.

Sin embargo, una vez que ambas estaciones entren en funcionamiento, se prevé que el trayecto se regularice y el tiempo de viaje no supere los 45 minutos. Actualmente, los últimos detalles de pruebas se concentran en el tramo Vasco de Quiroga - Observatorio.

Son estas dos últimas estaciones las que abrirán en 2026, cabe resaltar que la estación Observatorio permitirá la conexión con el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la nueva Línea 1.

Estaciones del Tren Interurbano México - Toluca

Cuando las autoridades inauguren el Tren Interurbano en todas sus estaciones, estas serán las estaciones que darán servicio:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

Iniciaron las pruebas del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (X/ @SntVTC)

Tren El Insurgente tomó 11 años de obras

El proyecto del Tren Interurbano México - Toluca comenzó el 7 de julio de 2014, bajo la administración de Enrique Peña Nieto. El primer tramo, que une Zinacantepec con Lerma, fue inaugurado el 15 de septiembre de 2023 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, en agosto de 2024, el servicio se amplió hasta Santa Fe, consolidando una parte fundamental de la ruta.Con la inminente apertura del tramo Observatorio - Vasco de Quiroga, el tren conocido como El Insurgente se acerca a su operación integral, permitiendo una conexión continua entre la capital mexiquense y la Ciudad de México.

Las autoridades han confirmado que la integración de los tramos Observatorio - Vasco de Quiroga y Santa Fe - Zinacantepec podría concretarse en enero de 2026, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en la movilidad metropolitana.