Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Armando "G", alias "Delta 1" y líder de Los Deltas del CJNG. (Especial)

Armando “G”, identificado como “Delta 1” y considerado por las autoridades mexicanas como el tercero al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por fuerzas federales en un operativo realizado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura del reclutador de sicarios de “El Mencho” ocurrió la mañana del jueves 18 de diciembre, siendo esta la tercera ocasiones en la que el presunto líder de “Los Deltas” es arrestado.

Según el registro, los hechos ocurrieron a las 9:40 horas. La ficha señala que Armando “G” es una persona de 1.70 metros, piel morena. En el momento de su detención usaba brackets, tenis y short negros, playera rosa y sudadera negra con naranja.

(RND)

“Delta 1”, fue detenido mientras circulaba a bordo de un vehículo Lamborghini Urus, un automóvil de alta gama, en calles de la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan. Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas federales lograron interceptarlo como resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia, según confirmó Imagen Televisión Guadalajara.

¿Quién es Delta 1?

Armando “G”, conocido como “Delta 1” y en algunos momentos como “Máximo”, ha sido identificado por autoridades federales y estatales como uno de los sicarios de mayor jerarquía dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, que comanda Nemesio Oseguera Cervantes.

Distintas investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) lo colocan como responsable de dirigir la célula de sicarios “Los Deltas”, la cual opera especialmente en el área metropolitana de Guadalajara y se ha expandido hacia el estado de Michoacán.

Fotografía de 'Delta 1' en su captura de 2020, así como de equipo asegurado a Los Deltas en agosto de 2024. (FGR|Secretaría de Seguridad del Estado de México)

Según informes, “Los Deltas” están implicados en asesinatos, secuestros, extorsiones y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, manteniendo el control territorial para el cártel de “El Mencho”.

La Sedena detalló en un comunicado emitido en 2024 que “Delta 1” es considerado “tercero al mando” del CJNG en la zona metropolitana y principal responsable de la expansión del grupo en Michoacán, a través de operaciones armadas de extrema violencia. Señaló además que controlaba actividades delictivas dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, coordinando y ordenando secuestros, homicidios y extorsiones, inclusive desde prisión.

Se le relaciona con el crimen de Aristóteles Sandoval

El nombre de “Delta 1” ha sido señalado recurrentemente en las investigaciones sobre el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco, ocurrido el 18 de diciembre de 2020 dentro del bar Distrito 5 en Puerto Vallarta.

'Delta 1' en una de sus pasadas capturas. (Especial)

Las áreas de inteligencia del gobierno federal han sostenido que “Delta 1” fue uno de los principales sospechosos como operador y posible autor intelectual, aunque no existe una causa penal formal por el homicidio en su contra.

Las autoridades señalan también la relación de “Los Deltas” en ataques armados de alto perfil, como el atentado del 21 de mayo de 2018 contra Luis Carlos Nájera Gutiérrez, exfiscal y exsecretario del Trabajo de Jalisco, perpetrado en la zona de Chapultepec, Guadalajara.

A cinco años del asesinato de Sandoval, la causa no se ha esclarecido plenamente. El fiscal estatal Salvador González de los Santos confirmó este jueves que siguen abiertas varias líneas de investigación y que se mantiene la búsqueda de otros dos sospechosos identificados en los videos de la noche del crimen.

Por su parte, el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha reiterado el compromiso institucional para deslindar responsabilidades y no permitir el cierre del expediente.

Ya había sido detenido dos veces

Grupo Delta, uno de los brazos del CJNG. (Foto: X/@PodredumbreInfo)

No es la primera vez que “Delta 1”, enfrenta la acción de las autoridades federales. Antes de la recaptura ocurrida en diciembre de 2025, ya había sido detenido en dos ocasiones previas por su presunta responsabilidad en delitos de alto impacto y su liderazgo dentro de la estructura del CJNG.

La primera detención se registró el 21 de junio de 2020 en la colonia Jardines del Country, en Guadalajara, donde fue capturado por fuerzas federales durante un operativo en el que se aseguraron armas y droga.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2024, elementos de la Guardia Nacional lo aprehendieron en la colonia Lagos del Country, en Zapopan, encontrándolo en posesión de un arma larga, cargadores y más de un kilo de metanfetamina. Tras pasar varios meses en prisión preventiva, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.

Actualmente, Armando “G” permanece bajo resguardo de las autoridades federales y se encuentra en espera de definir su situación jurídica.