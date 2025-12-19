Pastel de zanahoria integral; receta fácil e ideal para regular el tránsito intestinal

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria integral combina harina integral, azúcar mascabado, nueces y zanahoria rallada, entregando una versión más rústica y rica en fibra.

Este postre suele aportar micronutrientes y energía, pero su consumo requiere moderación, especialmente cuando se busca controlar el peso.

Una de las principales razones por las que el pastel de zanahoria integral ayuda al tránsito intestinal es su alto contenido de fibra dietética, según la UNAM.

Cómo hacer pastel de zanahoria integral

Ingredientes:

2 tazas de harina integral

1 ½ tazas de zanahoria rallada fina

¾ taza de azúcar mascabado

2/3 taza de aceite vegetal

3 huevos

1 taza de nuez troceada

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso

Precalienta el horno a 180℃ y engrasa un molde para pastel. En un bol grande, mezcla la harina integral, el polvo de hornear, la canela y la sal. Bate en otro recipiente los huevos con el azúcar mascabado hasta que la mezcla aclare un poco. Incorpora el aceite y la vainilla a la mezcla líquida, batiendo hasta integrar. Añade la zanahoria rallada y las nueces troceadas. Agrega poco a poco los ingredientes secos a la mezcla líquida, integrándolos suavemente con una espátula, sin batir en exceso. Vierte la mezcla en el molde y lleva al horno. Hornea durante 40 a 45 minutos, o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar y servir.

Otras recetas como el pastel de zanahoria integral

Carrot cake esponjoso y ligero : Sigue la receta anterior, pero utiliza yogur natural bajo en grasa en lugar de parte del aceite para reducir calorías y aumentar la humedad.

Muffins integrales de zanahoria : Divide la mezcla anterior en moldes para muffins y hornea por 20 a 25 minutos. Obtendrás porciones ideales para llevar como snack.

Barritas energéticas de zanahoria y nuez: Combina harina integral, avena, zanahoria y nueces. Presiona la mezcla en una bandeja y hornea a 170℃ (338℉) hasta que adquiera firmeza. Porciona en barritas pequeñas o usa un molde de silicón

Cinco recomendaciones para el mejor pastel de zanahoria integral

Usa zanahoria fresca rallada fina para lograr una masa húmeda y uniforme.

No sobrebatas la mezcla una vez integrados los ingredientes húmedos y secos, para evitar un pastel duro.

Ajusta el punto de dulzor: el azúcar mascabado es menos dulce que otros azúcares, pero aporta sabor profundo.

Incorpora canela y nuez moscada para intensificar el aroma y el sabor del pastel.

Prueba el punto de cocción insertando un palillo en el centro del pastel antes de sacarlo del horno; así evitas que se reseque.

Qué tan sano es el pastel de zanahoria integral

El pastel de zanahoria preparado con harina integral y azúcar mascabado contiene principalmente carbohidratos complejos, fibra, minerales como el magnesio y el fósforo, además de vitaminas del grupo B, según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

La zanahoria añade vitamina A, antioxidantes y betacarotenos, mientras que las nueces aportan grasas saludables, proteína vegetal y ácidos grasos esenciales.

El azúcar mascabado se distingue de los refinados por su contenido moderado de minerales, aunque sigue siendo fuente de calorías.

El pastel de zanahoria integral puede ser una opción ocasional en dietas enfocadas en bajar de peso, siempre en porciones pequeñas y de manera esporádica.

El exceso no es recomendable y jamás suple las recomendaciones nutricionales generales de una dieta personalizada.