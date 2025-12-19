México

Este es el significado católico poco conocido del acto de tapar los ojos al momento de romper la piñata en las posadas navideñas

Las posadas se celebran durante nueve días consecutivos, del 16 al 24 de diciembre, en la temporada navideña mexicana

Guardar
La piñata tradicional de siete
La piñata tradicional de siete picos simboliza los pecados capitales y su destrucción representa la lucha contra el mal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posadas navideñas son celebraciones tradicionales que se realizan en México y otros países de Latinoamérica durante los nueve días previos a la Navidad, del 16 al 24 de diciembre.

Estas festividades rememoran el peregrinaje de María y José a su llegada a Belén, cuando buscaron un lugar para que naciera Jesús.

Significado religioso: Las posadas evocan el viaje de la Sagrada Familia y la espera del nacimiento de Jesús. La celebración incluye rezos, cánticos y la representación del momento en que los peregrinos piden alojamiento. El objetivo principal es preparar el espíritu para la Navidad, reforzar la fe, la humildad y el valor de la hospitalidad.

Significado cultural: Con el paso del tiempo, las posadas han incorporado elementos festivos y comunitarios como piñatas, villancicos, comida típica y convivencia familiar. Se han transformado en una expresión de identidad que refuerza los lazos sociales y mantiene vivas las tradiciones populares durante la época navideña.

El significado religioso de las
El significado religioso de las posadas refuerza la fe, la humildad y el valor de la hospitalidad en la tradición navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el significado simbólico de los elementos que se usan al romper la piñata durante las posadas

Romper la piñata durante las posadas es una tradición con fuerte simbolismo religioso y cultural.

Como es bien sabido por muchos, la piñata tradicional suele tener forma de estrella de siete picos y cada pico representa uno de los siete pecados capitales.

En este sentido, romper la piñata simboliza la lucha contra el pecado y la recompensa de la virtud.

Algunos de los elementos más representativos de la piñata y su significado son los siguientes:

  • La piñata: Representa la tentación y el mal, a menudo decorada de forma atractiva para llamar la atención.
  • Los siete picos: Cada pico simboliza uno de los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
  • El palo con el que se rompe: Representa la fuerza de la fe que ayuda a vencer el pecado.
  • Los dulces y frutas que caen: Son la recompensa por vencer las tentaciones y mantenerse fiel, representando las bendiciones recibidas por la virtud.

Aunque la mayoría de estos elementos son muy conocidos, existe uno del que suele ignorarse su simbolismo y se trata del elemento de los ojos vendados.

Y este acto que parece solo para dificultar el proceso de romper la piñata y obtener los dulces, en realidad simboliza la fe ciega en el poder divino, ya que quien rompe la piñata lo hace confiando sin ver.

Este acto evoca uno de los principios más importantes en el católico, el hecho de creer en Dios con gran fe incluso cuando no podemos verlo: “dichosos los que creen sin haber visto”, dice uno de los pasajes más conocidos de la Biblia.

Además, el tapar los ojos marca la plena confianza que el católico debe tener en que Dios lo guiará en su lucha contra el mal.

Romper la piñata en las
Romper la piñata en las posadas es un acto cargado de simbolismo religioso y cultural en la Navidad mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, la costumbre de romper la piñata también ha adquirido un carácter festivo y lúdico, convirtiéndose en un acto esperado especialmente por los niños durante las posadas.

Temas Relacionados

posadaposadas navideñasreligiónmexico-noticias

Más Noticias

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

La artista fue señalada como un posible romance del cantante mexicano

La señal de Esmeralda Camacho,

Beca Benito Juárez 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

Estudiantes de nivel medio superior inscritos a este programa social reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2025: en

Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

Al hombre le fueron decomisados aparatos electrónicos con más de cien horas de video y miles de imágenes

Procesan a sujeto implicado en

Ricardo Monreal plantea voto obligatorio para fortalecer la participación ciudadana en la reforma electoral

El mecanismo podría implementarse mediante cambios a leyes ordinarias, sin necesidad de constitucionalidad

Ricardo Monreal plantea voto obligatorio

Estas son 5 ideas para envolver los regalos de Navidad en 2025: la última puede ayudar al medio ambiente

Desde envolturas elaboradas a mano hasta utilizar telas o periódico para dar un obsequio único en esta temporada navideña

Estas son 5 ideas para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sujeto implicado en

Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

Detienen a hombre con fentanilo de colores, metanfetamina y cocaína en polvo en Chihuahua

Decomisan más de 160 kilos de marihuana en paquetería de Guanajuato, iba a ser trasladada a SLP y Querétaro

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

ENTRETENIMIENTO

La señal de Esmeralda Camacho,

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

La Granja VIP: sigue en vivo la última eliminación hoy 18 de diciembre

Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

Pati Chapoy revela el nombre del famoso que quiere que gane La Granja VIP y quién le cae mal

DEPORTES

Chivas anuncia el regreso de

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: cuál será la única manera de ver el combate en vivo desde México

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica

Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”