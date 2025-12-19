Este es el significado católico poco conocido del acto de tapar los ojos al momento de romper la piñata en las posadas navideñas

La piñata tradicional de siete picos simboliza los pecados capitales y su destrucción representa la lucha contra el mal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posadas navideñas son celebraciones tradicionales que se realizan en México y otros países de Latinoamérica durante los nueve días previos a la Navidad, del 16 al 24 de diciembre.

Estas festividades rememoran el peregrinaje de María y José a su llegada a Belén, cuando buscaron un lugar para que naciera Jesús.

Significado religioso: Las posadas evocan el viaje de la Sagrada Familia y la espera del nacimiento de Jesús. La celebración incluye rezos, cánticos y la representación del momento en que los peregrinos piden alojamiento. El objetivo principal es preparar el espíritu para la Navidad, reforzar la fe, la humildad y el valor de la hospitalidad.

Significado cultural: Con el paso del tiempo, las posadas han incorporado elementos festivos y comunitarios como piñatas, villancicos, comida típica y convivencia familiar. Se han transformado en una expresión de identidad que refuerza los lazos sociales y mantiene vivas las tradiciones populares durante la época navideña.

El significado religioso de las posadas refuerza la fe, la humildad y el valor de la hospitalidad en la tradición navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el significado simbólico de los elementos que se usan al romper la piñata durante las posadas

Romper la piñata durante las posadas es una tradición con fuerte simbolismo religioso y cultural.

Como es bien sabido por muchos, la piñata tradicional suele tener forma de estrella de siete picos y cada pico representa uno de los siete pecados capitales.

En este sentido, romper la piñata simboliza la lucha contra el pecado y la recompensa de la virtud.

Algunos de los elementos más representativos de la piñata y su significado son los siguientes:

La piñata: Representa la tentación y el mal, a menudo decorada de forma atractiva para llamar la atención.

Los siete picos: Cada pico simboliza uno de los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

El palo con el que se rompe: Representa la fuerza de la fe que ayuda a vencer el pecado.

Los dulces y frutas que caen: Son la recompensa por vencer las tentaciones y mantenerse fiel, representando las bendiciones recibidas por la virtud.

Aunque la mayoría de estos elementos son muy conocidos, existe uno del que suele ignorarse su simbolismo y se trata del elemento de los ojos vendados.

Y este acto que parece solo para dificultar el proceso de romper la piñata y obtener los dulces, en realidad simboliza la fe ciega en el poder divino, ya que quien rompe la piñata lo hace confiando sin ver.

Este acto evoca uno de los principios más importantes en el católico, el hecho de creer en Dios con gran fe incluso cuando no podemos verlo: “dichosos los que creen sin haber visto”, dice uno de los pasajes más conocidos de la Biblia.

Además, el tapar los ojos marca la plena confianza que el católico debe tener en que Dios lo guiará en su lucha contra el mal.

Romper la piñata en las posadas es un acto cargado de simbolismo religioso y cultural en la Navidad mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, la costumbre de romper la piñata también ha adquirido un carácter festivo y lúdico, convirtiéndose en un acto esperado especialmente por los niños durante las posadas.