“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

El yerno de El Mencho fue sentenciado a más de 11 años de prisión en EEUU por su papel en el lavado de dinero para el CJNG. (Redes Sociales)

Autoridades estadounidenses señalaron a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, como la personificación de la arrogancia de los cárteles tras el anuncio de su sentencia de 140 meses de prisión y 3 años de libertad condicional que deberá pagar en una cárcel de EEUU.

El exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de “El Mencho”, recibió las críticas del administrador de la DEA, Terrance Cole, tras intentar burlar a las autoridades estadounidenses y terminar tras las rejas.

“El Guacho”, de 28 años y originario de Michoacán, utilizó identidades falsas y colaboró con otros miembros del CJNG para blanquear millones de dólares obtenidos del narcotráfico, este y otros delitos habrían motivado a Cole a declarar que él era la arrogancia de los cárteles en persona.

“El Guacho” es la personificación de los cárteles

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como “El Guacho” y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fue señalado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como ejemplo de la arrogancia con la que operan los cárteles en territorio estadounidense.

Las autoridades enfatizaron que su caso pone de manifiesto el alcance y sofisticación financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que movilizó millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.

Terrance Cole, administrador de la DEA, declaró tras la sentencia de “El Guacho” que el individuo no solo “blanquea millones de dólares provenientes del narcotráfico, acumula efectivo y armas fantasma, secuestra a militares y cree poder vivir con lujo y anonimato en suelo estadounidense”.

El acusado admitió su responsabilidad y expresó arrepentimiento, comprometiéndose a no reincidir en actividades delictivas. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Cole aseguró: “Se equivocó. La sentencia de hoy envía un mensaje claro: la DEA está desmantelando el CJNG pieza por pieza: a los financistas, a los lugartenientes, a las casas de seguridad y a los oleoductos que sustentan a estos narcoterroristas”.

El funcionario estadounidense remarcó que las acciones emprendidas buscan impactar el dinero, el liderazgo y la infraestructura del cártel, con el objetivo de eliminar su capacidad operativa en Estados Unidos.

“Estamos atacando su dinero, su liderazgo y su infraestructura, y no nos detendremos hasta que estas organizaciones sean eliminadas y las vidas estadounidenses ya no se vean amenazadas por su avaricia”, afirmó Cole durante una declaración difundida por la agencia.

Delitos de “El Guacho” en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de EEUU afirmó que "Gutiérrez Ochoa se declaró culpable de conspiración para blanquear las ganancias del narcotráfico del CJNG“.

Además, detallaron que como parte de su acuerdo de culpabilidad, “El Guacho” aceptó la confiscación de la residencia y del dinero en efectivo, joyas, relojes, vehículos y otros artículos de valor incautados.

El guacho habría fingido su muerte para despistar su búsqueda.(Jesús Avilés/ Infobae México)

De acuerdo con la información oficial, el acusado gestionó la transferencia y lavado de importantes sumas de dinero, utilizó el tráfico de armas de fuego y facilitó la operación logística de la organización criminal en el territorio estadounidense.

Según datos de la propia DEA, el CJNG operó mediante redes financieras y logísticas que incluyen desde “casas de seguridad” hasta corredores para el tráfico de armas y personas. La sentencia contra “El Guacho” forma parte de una estrategia amplia para debilitar a los principales operadores de la organización.

“El Guacho” en Estados Unidos

Reportes de las autoridades de EEUU señalan que Gutiérrez Ochoa presuntamente ingresó ilegalmente al país, en parte para evitar ser arrestado en México, tras secuestrar a dos miembros de la Marina Armada de México para obligar a las autoridades mexicanas a liberar a la esposa de “El Mencho”.

Además, la forma en que Ochoa habría llegado al país vecino sería fingiendo su muerte para evitar su búsqueda y comenzando una nueva vida junto con la hija de “El Mencho” en territorio estadounidense.