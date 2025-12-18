Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Cayó El Yeicob, exsocio de Raúl Rocha Cantú. (Redes sociales/Cuartoscuro)

La caída de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob” o “El Licenciado”, marca un giro determinante en la investigación federal por tráfico de armas y combustible vinculada a la cúpula empresarial de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Según expedientes judiciales y reportes de inteligencia, este exservidor público y excandidato perredista fue una pieza clave para el abastecimiento de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.

¿Quién es El Yeicob y cómo operaba?

Jacobo Reyes León construyó su carrera en el Estado de México, primero como policía ministerial y luego como comisario de Seguridad Pública en Acolman a partir de mayo de 2019. Su gestión fue objeto de denuncias y terminó envuelta en un juicio administrativo por presunto despido injustificado. Los registros públicos lo ubican en ese cargo hasta junio de 2020. En 2021 fue candidato del PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, aunque solo obtuvo 836 votos que no le alcanzaron para lograr su cometido.

"El Yeicob" operaba en varios estados. Foto: FGR

De acuerdo con información obtenida por Mileno, las primeras alertas sobre su presunto involucramiento criminal surgieron tras una denuncia anónima que lo ligó a una red de tráfico ilegal de armas y huachicol. En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por delincuencia organizada con agravante.

Reyes León era socio operativo de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo. Desde sus empresas fachada de seguridad privada, como Valbon Servicios Integrales, supuestamente facilitaba la compra, venta y lavado de dinero proveniente de armas y combustible ilícito.

Coordinaba centros de distribución de huachicol en Huehuetoca y manejaba operaciones de compra y traslado de armas y combustible desde Guatemala, con rutas que incluían Tamaulipas, Querétaro, Altamira y diversas alcaldías de la Ciudad de México (Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero).

Su función era supervisar el trasiego de combustible cruzando la frontera con Guatemala en tanques de gran tamaño o lanchas que llegaban a pipas menores. Según las investigaciones, habría coordinado cargamentos marítimos en Altamira que alcanzaron los 22 millones de litros de hidrocarburo.

La red de Raúl Rocha Cantú está siendo investigada en México. (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

Sus empresas no solo legalizaban el movimiento sino que facilitaban licencias de portación a criminales para reducir el riesgo de detenciones en flagrancia. Según datos judiciales, sumaba el despojo y regularización de inmuebles a las actividades delictivas de la red.

Conversaciones interceptadas por la Guardia Nacional pusieron en evidencia la operación directa de Jacobo Reyes León sobre la red criminal. En estas escuchas, agentes encubiertos (identificados como suboficiales) contactan a Reyes León para solicitar empleo dentro de su organización.

Suboficial de la Guardia Nacional: “Buenas tardes, ¿hablo con el señor Jacobo Reyes León?”

Reyes León: “Sí, ¿quién habla?”

Suboficial: “Mi jefe, soy conocido del señor Jorge, ando en busca de chavo chofer, gatillo, escolta, lo que sea, traigo por encargo un arma de fuego a la orden, señor”.

Reyes León: “¿Lo que se mueva?”

Suboficial: “Sí, jefe. Deme su voto de confianza, por favor.”

Reyes León: “Si te doy armas, ¿puedes moverla? ¿Tendrás problema en llevar armas o remarcar por aquí? Una vez vendidas, y moverlas rápido, ¿regresarás?”

Otra conversación muestra cómo Reyes León expone abiertamente las actividades criminales y la expectativa de cumplimiento de quienes colaboran con él:

“Conmigo se hace de todo, hay que mover armas, hay que mover huachicol, hay que hacer servicios en la empresa de seguridad y de vez en cuando jalarle al gatillo, hijo. ¿Estás de acuerdo?”.

Jacobo Reyes León se habría entregado voluntariamente a las autoridades.| Redes Sociales

Las pruebas del Ministerio Público también muestran que “El Yeicob” coordinaba directamente el blanqueo de fondos provenientes de sus distintas actividades, realizando pequeños depósitos y triangulación financiera en empresas fachada, muchas de ellas manejadas por su esposa, Jeny Guzmán Cintora.

La pareja operaba una red que no solo abastecía de armas y combustible al CJNG y La Unión Tepito, sino que extendía su actividad hasta el Cártel del Golfo y otras organizaciones.

Captura y prisión preventiva

Fue hasta el 15 de diciembre de 2025, Jacobo Reyes León fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, aunque fuentes citadas por Milenio señalan que el hombre se habría entregado voluntariamente a la FEMDO.

Tras ser puesto a disposición, Reyes León fue ingresado este miéfcoles al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Tras su audiencia inicial, el juez dictó prisión preventiva oficiosa dado el peso de las pruebas y la gravedad de los delitos.

El Altiplano. México 7 de enero de 2023. REUTERS/Luis Cortes

La entrega y captura de “El Yeicob” representa uno de los golpes más contundentes a la red que la FGR considera una de las más complejas en el tráfico de armas y huachicol a escala nacional en 2025.

Cabe recordar que al momento se sabe que Raúl Rocha Cantú es testigo protegido, además, se encuentra fuera de México luego de que hace unos días diera a conocer el trasladando la sede de Miss Universo México a Nueva York tras el congelamiento de sus cuentas y el avance de las investigaciones.