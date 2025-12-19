Cuál es la oración para rezar en la posada del día de hoy viernes 19 de diciembre

Las posadas mexicanas navideñas combinan tradición religiosa y solidaridad con grupos vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las posadas mexicanas navideñas, que se celebran del 16 al 24 de diciembre, cada jornada adquiere un significado especial al dedicar oraciones a distintos grupos vulnerables, según el medio católico Desde la Fe.

La tradición de las posadas tiene sus raíces en la época colonial y conmemora el recorrido de la Virgen María y San José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. Más allá de la recreación histórica, estas festividades promueven valores como la humildad, la reflexión y el apoyo a quienes más lo necesitan.

Cada día de posada se dedica a una intención distinta: la primera, el 16 de diciembre, está orientada a pedir por la unión familiar, mientras que la segunda, el 17 de diciembre, se centra en los niños de la comunidad, invitando a rezar tanto por los infantes de la familia como por aquellos que enfrentan dificultades.

Por ejemplo, para la posada del 18 de diciembre, la tradición invita a la comunidad a elevar una petición particular por los jóvenes, buscando brindarles guía y consuelo, especialmente a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El medio subraya la importancia de que, en algún momento de la posada y el festejo, se realicen estas oración y se haga una petición especial por las intenciones de cada día.

Esta práctica, que combina la dimensión espiritual con la solidaridad, refuerza el sentido de unión y apoyo mutuo en el seno de la sociedad mexicana.

Las posadas se mantienen como una de las tradiciones navideñas más arraigadas en México, según el medio Desde la Fe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la oración que debes rezar en la posada del viernes 19 de diciembre

Dios da esperanza y consuelo,

Señor de bondad,

tú que nunca te olvidas de tus criaturas aunque ellas se olviden de ti,

concédenos la gracia de reconocer el amor inmenso que nos tienes, de que reconociéndote a ti como Padre,

descubramos en los demás a nuestros hermanos.

Por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Amén.

Petición para la posada del 19 de diciembre: este día se debe pedir por los ancianos olvidados en la comunidad.

Cuál es el significado cultural y simbólico de las posadas

Las posadas se distinguen por la participación activa de la comunidad, que se congrega en casas, calles o templos portando velas y entonando las tradicionales letanías.

En estos cantos, dos grupos representan a los peregrinos y a los hospedadores, recreando el momento en que María y José solicitan alojamiento.

Al finalizar la ceremonia, los anfitriones abren las puertas y ofrecen hospitalidad, simbolizando el recibimiento a la Sagrada Familia.

Además de su dimensión espiritual, las posadas incluyen elementos festivos como la ruptura de piñatas, la degustación de alimentos típicos —tamales, buñuelos, ponche y atole— y la entrega de aguinaldos (bolsas con dulces y fruta) a los asistentes.

La celebración incluye letanías, velas, piñatas, tamales, buñuelos, ponche y la entrega de aguinaldos a los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque con el tiempo han incorporado nuevas formas de celebración, estas fiestas mantienen su esencia religiosa y comunitaria, consolidándose como una de las tradiciones más arraigadas de la temporada navideña en México.