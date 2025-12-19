Clara Brugada entrega 309 viviendas en CDMX: benefician a trabajadores del Metro

El proyecto beneficia a más de mil personas y refuerza la política de vivienda digna, céntrica y con enfoque social

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 309 viviendas sociales en tres conjuntos habitacionales ubicados en las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón e Iztacalco, como parte de la política pública de vivienda impulsada por su administración.

Del total, 240 departamentos corresponden al conjunto habitacional Nextengo 73, destinado principalmente a trabajadoras y trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro).

Con una inversión global de 324 millones de pesos, esta acción beneficia directamente a más de mil 200 personas, y se enmarca en una visión que reconoce la vivienda como un derecho social y no como una mercancía.

Durante el acto, Brugada subrayó que la ciudad debe entenderse como un bien común y que la organización popular es un eje central para la transformación urbana.

El proyecto beneficia a más de mil personas y refuerza la política de vivienda digna, céntrica y con enfoque social

Viviendas dignas, céntricas y sin gentrificación

En su mensaje, la mandataria capitalina destacó que una de las prioridades de su gobierno ha sido modificar las reglas de operación en materia de vivienda para garantizar espacios amplios, funcionales y con acabados de calidad. En ese sentido, afirmó que ya no se construirán viviendas menores a 60 metros cuadrados, con el objetivo de asegurar condiciones dignas para las familias beneficiarias.

Asimismo, Clara Brugada hizo énfasis en la importancia de evitar la expulsión de la población hacia las periferias, apostando por proyectos habitacionales en zonas céntricas y bien conectadas.

Señaló que esta estrategia busca frenar procesos de gentrificación y acercar la vivienda a los centros de trabajo, particularmente en el caso de sectores estratégicos como el transporte público.

Ecotecnologías y sustentabilidad en Nextengo 73

El conjunto habitacional Nextengo 73, ubicado en Azcapotzalco, fue diseñado con un enfoque de sustentabilidad y eficiencia energética. Las viviendas cuentan con calentadores solares, sistemas ahorradores de energía, alumbrado LED, una planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de captación pluvial para reutilizar el agua en sanitarios y áreas verdes.

Además, el desarrollo incluye áreas comunes, juegos infantiles, salón de eventos y rampas de accesibilidad, lo que refuerza el enfoque de inclusión y comunidad promovido por el Gobierno de la Ciudad de México.

Meta histórica en materia de vivienda hacia 2030

Durante el evento, la Jefa de Gobierno anunció que para 2025 y 2026 se duplicó el presupuesto destinado a vivienda, con el objetivo de alcanzar, al cierre de su administración en 2030, un total de 200 mil acciones de vivienda en beneficio de las y los capitalinos. Tan solo en 2025, la ciudad cerrará con cerca de 5 mil viviendas nuevas terminadas y más de 20 mil créditos de mejoramiento.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, afirmó que la actual administración consolida la política de vivienda social más sólida en la historia de la ciudad, orientada al derecho a la ciudad y alejada de una lógica de negocio.

Reconocimiento de trabajadores y autoridades locales

El representante sindical del STC-Metro, Fernando Espino Arévalo, reconoció el respaldo del gobierno capitalino para concretar este proyecto, mientras que la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, celebró que la vivienda social se traduzca hoy en patrimonio de alta calidad.

El acto concluyó con la entrega simbólica de llaves a las familias beneficiarias, quienes destacaron que estas viviendas representan estabilidad, tranquilidad y un futuro más seguro. Con ello, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con una política habitacional centrada en la justicia social y territorial.