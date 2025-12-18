México

Viaje a Europa le salió caro a Ricardo Monreal: acepta que sus “lujos innecesarios” sí afectan a Morena

Advirtió que es necesario seguir la política de austeridad reafirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde

El legislador morenista dijo que se encontraba en el país europeo festejando su 40 aniversario de matrimonio con su esposa Crédito: X @RicardoMonrealA

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, reconoció este 18 de diciembre de 2025 en la Cámara de Diputados que su viaje a Europa, en particular a Santiago de Compostela, en Galicia, España, tuvo consecuencias negativas para la imagen de su partido. Monreal aceptó que “los lujos innecesarios sí afectan a Morena”, en referencia a las críticas por su viaje fuera del país en julio de este año.

“Austeridad”, un tema que desgasta a Morena porque políticos no se apegan al principio

En su declaración, Monreal afirmó: "Eso nos ha desgastado... somos un escaparate transparente y una vitrina los políticos actuales. Ya nadie se escapa. Por eso, nuestro comportamiento debe de ser, si no ejemplar, sí debe de ser un comportamiento que no vulnere los principios de Morena“.

El legislador admitió que las acciones personales, especialmente las que implican excesos o privilegios, impactan directamente la percepción pública sobre Morena y acrecientan las críticas de la oposición.

Desde San Lázaro, el diputado Monreal subrayó que “cualquier comportamiento indebido, conducta ilícita, un exceso o lujos innecesarios sí afecta a la imagen de Morena... Nuestros adversarios toman eso como pretexto para impugnar nuestra acción”.

Claudia Sheinbaum sostiene imagen de Morena

Monreal identificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como la figura que mantiene la cohesión interna en Morena. Según el zacatecano, “la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido al movimiento por su congruencia, por su trabajo, por su actividad incansable, ha logrado que Morena no caiga”. En ese sentido, sostuvo que el liderazgo de Sheinbaum resulta esencial para preservar la confianza de millones de militantes y simpatizantes, ante los desafíos de la mayoría legislativa.

Ricardo Monreal aseguró que tanto su imagen como la de Morena se vio afectada por las críticas generadas por su viaje a Europa. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ante las preguntas sobre los intocables de Morena que han destacado de manera reiterada en polémicas, Monreal remarcó: “La presidenta no es tapadera de nadie y va a actuar en el caso de que haya ilícitos, conductas comprobables de carácter criminal. No se va a detener frente a nadie”. Aclaró que él no ha incurrido en ningún acto ilegal desde que inicio su carrera política.

“Mientras sea militante de Morena, no voy a ir a peregrinaciones allá a Santiago. No, porque sí afecté y, y yo me afecté porque soy de los que he viajado por mi trabajo mucho tiempo, pero ahora estoy muy visto”, expresó entre risas y agregó que la vigilancia pública hacia los representantes del partido es más estricta que nunca y que hasta acudir a restaurantes puede generar cuestionamientos ciudadanos.

Ante el escándalo, Monreal aceptó viaje a España

En julio de 2025, la ausencia de Ricardo Monreal resultó notoria en el Consejo Nacional de Morena, por lo que admitió que viajó a España junto a su esposa con motivo de unas vacaciones y una “promesa” que admitió no podía incumplir:

“Ante el receso legislativo, mi esposa y yo programamos unos días de descanso por nuestros 40 años de casados, plan cubierto con recursos propios; ningún centavo de recursos públicos, como se ha insinuado. Tampoco nos alojamos en donde muestra la publicación de un diario nacional”.

Aunque en un principio, el diputado negó haber salido del país, al final lo admitió y aseguró que: “El ser servidor público también nos da derechos y obligaciones, aunque entiendo el ser sujeto de escrutinio al ser un hombre público, no vale la pena que acudan a falsedades o a distorsionar la verdad y que se nos dañe. Tenemos el derecho a pasear y así lo estamos haciendo unos días”.

En líneas lo más relevante sobre Ricardo Monreal y el costo de no apegarse a la “austeridad” de Morena

  1. Ricardo Monreal reconoció que su viaje a España, concretamente a Santiago de Compostela, perjudicó la imagen de Morena porque generó la percepción de alejamiento de los principios de austeridad del partido.
  2. Admitió que conductas relacionadas con excesos o lujos afectan directamente la percepción pública sobre Morena y refuerzan las críticas de la oposición.
  3. Monreal sostuvo que Claudia Sheinbaum es la figura clave que mantiene la cohesión y la confianza interna en Morena, gracias a su liderazgo y congruencia.
  4. Aseguró que Sheinbaum no encubrirá a ningún militante señalado por actos ilícitos y que su liderazgo se basa en la legalidad y la transparencia.
  5. Finalmente, Monreal explicó que su viaje fue por razones personales, con recursos propios, y aceptó que la vigilancia pública sobre los políticos de Morena es más estricta, por lo que prometió no volver a realizar viajes similares mientras permanezca en el partido.

