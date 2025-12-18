México

Suman 145 mil 537 repatriaciones a México durante 2025, reporta Segob

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó avances en la estrategia nacional “México te abraza”

La mandataria encabezó la conferencia matutina conmemorando a los migrantes en el marco del Día Internacional del Migrante. (Europa Press)

En el marco del Día Internacional del Migrante, en conferencia de prensa, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez anunció avances en la estrategia nacional de repatriación “México te abraza”.

De acuerdo con la funcionaria, en esta labor participan 34 dependencias del gobierno con la intención de brindar atención, alojamiento y traslado a sus comunidades de origen, además de buscar garantizar el respeto a los Derechos Humanos y ofrecerles acceso a los programas y acciones de bienestar de salud, vinculación laboral, educativa y financiera.

“Del 20 de enero que inició esta estrategia al 17 de diciembre, se han registrado 145 mil 537 repatriaciones de connacionales, de las cuales, 116 mil 116 han tenido lugar vía terrestre y 29 mil 381 de forma aérea", explicó Rosa Icela Rodríguez.

Agregó que el mes de octubre fue el mes en el que retornaron más personas por tierra y en agosto se incrementaron las repatriaciones aéreas que llegan a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco en Tapachula, Chiapas y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Estado de México.

Rosa Icela también señaló que se cuenta con nueve centros ubicados en siete estados que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

***Información en desarrollo***

Temas Relacionados

MigraciónSheinbaumMañaneramexico-noticias

