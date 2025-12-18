Productores aceptan diálogo con Sader este jueves, pero advierten bloqueos si no cumplen estas exigencias

¿Habrá bloqueos este jueves 18 de diciembre? (@audioramanoti/X)

El Gobierno de México anunció que, tras una reunión de más de cuatro horas con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se alcanzaron acuerdos clave para atender las demandas urgentes del sector agrícola y el transporte.

Entre las medidas inmediatas comunicadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó reforzar operativos de seguridad en las carreteras del país, con mayor presencia de la Guardia Nacional, acompañamiento en tramos de alto riesgo y fortalecimiento de herramientas tecnológicas para salvaguardar a transportistas y productores.

La Segob también informó que se recibirá el 18 de diciembre a un equipo técnico del FNRCM en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y en Alimentación para el Bienestar para negociar esquemas de pignoración de maíz, frijol, sorgo, trigo, cebada y soya, así como impulsar la participación de los productores en el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz.

(Facebook: Movimiento Agrícola Campesino MAC)

Estas sesiones servirán para definir precios justos, condiciones de comercialización y apoyo directo a los centros de acopio y abasto.

Además, la Secretaría de Economía encabezará la revisión institucional de los puntos vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre en coordinación interinstitucional, según precisó la dependencia en el comunicado oficial.

Funcionarios como Julio Berdegué (Secretario de Agricultura), Leonel Cota (subsecretario del ramo), César Yáñez (subsecretario de Gobernación) y Tonatiuh Ramírez (titular de la Unidad de Gobierno de Segob) participaron en la sesión maratónica, comprometiéndose a sostener la mesa abierta y a dar seguimiento inmediato a cada uno de los reclamos del sector.

Demandan diálogo en San Lázaro y que sea transmitido en vivo

A pesar de la apertura al diálogo y los primeros acuerdos anunciados por el gobierno federal, los representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano dejaron clara su exigencia de transparencia total en todas las mesas de trabajo.

En su comunicado urgente, la organización rechazó la posibilidad de acuerdos “en lo oscurito” y solicitó que las discusiones se realicen en el Congreso de la Unión (San Lázaro), con transmisión abierta y en vivo para todo el país.

(Captura de pantalla)

El FNRCM subrayó que el diálogo solo será legítimo si la sociedad puede ser testigo directo de las negociaciones.

“Las mesas deben realizarse en San Lázaro y transmitirse en vivo. Que la nación sea testigo de quién defiende la soberanía alimentaria y quién defiende intereses comerciales”, señalaron en su pronunciamiento difundido en redes sociales.

Los dirigentes exigieron soluciones reales y precios justos, reclamando que los apoyos lleguen de forma directa al productor sin beneficiar intermediarios ni esquemas financieros que excluyen al campo.

En el mismo comunicado, convocaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Agricultura a fijar de inmediato fecha y hora para la mesa pública, y exhortaron a las autoridades a transparentar los procesos que definirán el futuro del sector agroalimentario mexicano.

Persisten las advertencias y la presión de paro nacional

La postura del FNRCM incluyó un ultimátum. A pesar de aceptar el diálogo institucional y acompañar los trabajos técnicos con el gobierno federal, la organización reiteró que la movilización nacional sigue vigente como medida de presión, si no se cumplen las demandas de seguridad, precios justos y transparencia.

(Captura de pantalla)

“De no atender las demandas del sector agropecuario del país, ¡nos vamos al paro nacional! Que lo escuche el Gobierno Federal”, señaló el comunicado oficial del FNRCM al cierre de la jornada.

La advertencia cobra fuerza por la denuncia de al menos seis choferes desaparecidos en el último mes y por la alerta sobre el incremento de robos y ataques en rutas agrícolas.

Este jueves será definitorio, pues de lo contrario, productores y transportistas amagan con hacer bloqueos en al menos 28 entidades del país.