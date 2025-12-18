Procesan al “Yaicob”, presunto implicado en red de huachicol vinculada a Raúl Rocha: permanecerá en el Altiplano

Jacobo "N" fue detenido el lunes 15 de diciembre en la Ciudad de México. Foto: FGR

Jacobo “N”, alias “Yaicob” y/o “El Licenciado”, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada al estar presuntamente vinculado con las investigaciones de Raúl Rocha y la red de huachicol.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se obtuvo esta determinación en contra del hombre por su probable participación en el delito antes referido, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante.

Durante su audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MFP), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios para obtener su imputación, así como la medida de prisión preventiva oficiosa.

Con esta determinación, Jacobo “N” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Raúl Rocha Cantú estaría implicado en una red de huachicol. (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el “Yaicob” fue detenido el lunes 15 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes lo ubicaron a las 22:30 horas en la avenida Paseo de la Reforma de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Jacobo “N” estaría ligado a la red de huachicol en la que también se vincula a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

De acuerdo con La Jornada, registros del Poder Judicial de la Federación constatan que en las investigaciones realizadas por la FGR se menciona que también sería socio de un hombre identificado como Jorge Alberto Alberts en una empresa de seguridad que estaría dedicada a lavar dinero de La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República confirmó el pasado 26 de noviembre que existe una investigación en contra del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, como parte de la carpeta con número 928/2024, relacionada con delitos de delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Por este caso también se emitieron 13 órdenes de aprehensión, de las cuales solo se ha cumplimentado una para una funcionaria federal, de la cual no se especificó su identidad.

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

A principios de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del empresario como parte de la investigación de la red de huachicol.

Diversos medios de comunicación han detallado que el copropietario de Miss Universo se encontraría en calidad de testigo colaborador ante la FGR.

Al respecto, el Ministerio Público Federal informó que Rocha Cantú sí es uno de los señalados en la carpeta de investigación antes referida, pero afirmó que se encuentran obteniendo datos que les permitan continuar y ahondar en las pesquisas.

"La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza“, señaló.