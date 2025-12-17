México

Detienen a “El Yeicob”, socio clave en red de tráfico de huachicol vinculada a Raúl Rocha

El presidente de Miss Universo fue imputado por la FGR por presunto tráfico ilegal de armas y combustible

Qué dijo Omar García Harfuch
Qué dijo Omar García Harfuch sobre el presunto dinero del narco en Miss Universo a través de Raúl Rocha Cantú (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

Días después de que el empresario Raúl Rocha Cantú determinara cambiar de sede las oficinas de Miss Universo México, autoridades federales confirmaron la detención de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, supuesto socio clave en una red de tráfico de combustible vinculada al copropietario de Miss Universe Organization (MUO).

Según reportes de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR), Rocha Cantú participó activamente en una red de tráfico ilegal de armas y combustible en México con conexiones a Centroamérica.

“El Yeicob” cae en la CDMX

Mediante un boletín informativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el arresto se dio en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Reyes León fue aprendido por agentes de seguridad en Paseo de la Reforma, la avenida más importante de la capital mexicana.

Red de tráfico de huachicol operada en la capital

Información del expediente 495/2025 que fue filtrada a medios, expuso una estructura criminal con presencia en la Ciudad de México. Como parte de sus operaciones, se detalla en la causa penal, la organización criminal tenía control de inmuebles en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

En dicho expediente, Jacobo Reyes León es asociado junto a 13 personas más como miembros activos de una organización dedicada al tráfico ilegal de combustible y armas.

Sin embargo, el grupo también extendía sus actividades al lavado de dinero a través de empresas de seguridad, el despojo y regularización de inmuebles.

Raúl Rocha denuncia persecución política

La detención de “El Yeicob” representa un avance en la investigación que vincula a Raúl Rocha Cantú, quien tras ser vinculado por la FGR, pasó de imputado a convertirse en testigo colaborador.

De acuerdo con Reforma, el empresario aceptó haber participado en operaciones ilícitas en el país. Fuentes dentro de la fiscalía indicaron que Rocha Cantú admitió haber invertido 4.2 millones de pesos, obteniendo una ganancia de 1.2 millones de pesos.

Al margen de los reportes, Raúl Rocha Cantú se dijo blanco de persecución política. Mediante un comunicado, el empresario anunció el traslado inmediato de las oficinas de Miss Universo México a Nueva York, anta la falta de certeza legal.

“Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”, subrayó.

El anuncio se dio días después de que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el congelamiento de las cuentas bancarias de Rocha Cantú como parte de la investigación.

Previo a que se revelara que la Fiscalía General de la República solicitó la detención de Raúl Rocha Cantú, el empresario externó sus intenciones de vender el 50% de su participación en MUO alegando que los conflictos y el modelo de negocio de la organización lo alentaban a retirara su inversión.

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría
Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

