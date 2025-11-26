México

FGR confirma investigación contra Raúl Rocha y anuncia liberación de 13 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

El copropietario de Miss Universo se habría incorporado al programa de testigos protegidos

Raúl Rocha, dueño del certamen
Raúl Rocha, dueño del certamen Miss Universo, fue imputado por tráfico de drogas, armas y combustible (@raulrocha777, Instagram)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existe una investigación en contra del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, como parte de la carpeta con número 928/2024 relacionada con delitos de delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Esta investigación se abrió el pasado 29 de noviembre de 2024, en la que hace 10 días el Juez Federal emitió órdenes de aprehensión en contra de 13 personas.

Al respecto, ya se ha cumplimentado una orden de aprehensión contra una funcionaria federal que está involucrada en estos delitos; sin embargo, el Ministerio Público Federal no brindó mayor información acerca de la identidad de la mujer.

Situación jurídica de Raúl Rocha se dará a conocer

La FGR detalló que en el caso de Raúl Rocha, uno de los señalados en la carpeta, y que derivó de la investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encuentran obteniendo datos que les permitan continuar y ahondar en las pesquisas.

“La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”, anunció en un comunicado.

Además, informó que conforme se cumplimenten las órdenes de aprehensión pendientes y se realicen las audiencias públicas ante jueces federales, compartirán más datos al respecto.

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría
Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

Rocha Cantú estaría en el programa de testigos protegidos

Luego de que se dio a conocer que el empresario mexicano -y dueño del 50 por ciento de las acciones de Miss Universo- se encuentra en una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada, el periodista Carlos Loret de Mola detalló que Rocha Cantú se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR.

Esto lo habría realizado luego de que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas.

De acuerdo con el periodista, la Fiscalía General de la República formalizó el 19 de noviembre de 2025 la condición de Rocha Cantú como testigo colaborador para brindar información sobre las operaciones criminales.

A finales de 2023, su
A finales de 2023, su llegada a la organización en México marcó el fin del ‘reinado’ de Lupita Jones como directora de la franquicia. (Infobae México / Jesús Avilés)

*Información en desarrollo...

