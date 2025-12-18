México

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

El famoso actor de K-dramas como “Goblin” visitará México por primera vez con su tour “My Sweet Home”

El actor Lee Dong Wook
El actor Lee Dong Wook visitará México en el 2026. (Instagram)

El actor surcoreano Lee Dong Wook confirmó por primera vez su visita a México con un fanmeeting en el icónico Teatro Metropólitan el 14 de abril de 2026.

La gira, denominada “My Sweet Home”, marcará su primer encuentro con sus fans mexicanas, lo que ha generado gran interés, especialmente en aquellos que gustan de los K-dramas.

Quién es Lee Dong Wook

El actor Lee Dong-wook. REUTERS/Carlos
El actor Lee Dong-wook. REUTERS/Carlos Osorio

El impacto de Lee Dong Wook en la industria de los K-dramas lo posiciona entre los exponentes más reconocidos de la ola coreana fuera de Asia. Activo desde 1999, el actor ha desarrollado una trayectoria multifacética como intérprete, modelo y presentador.

Ganó notoriedad internacional con “My Girl” en 2005 y consolidó su fama global con su interpretación de Wang Yeo (La Parca) en “Goblin” (2016), una de las producciones más influyentes en la expansión internacional de los contenidos surcoreanos.

Además de “My Girl” y “Goblin”, Lee Dong Wook ha encabezado proyectos destacados como “La Dolce Vita”, “Scent of a Woman”, “Wild Romance”, “Strangers from Hell”, “Tale of the Nine Tailed” y “Bad and Crazy”. Su carrera se extiende a la conducción de programas de variedades, como “Strong Heart”, y al cine, con ocho películas que abarcan géneros desde comedia y drama hasta acción y romance.

Goblin Credito:netflix
Goblin Credito:netflix

Entre sus premios destacan el Top Excellence in Acting Award en los SBS Drama Awards y el Best Supporting Actor en los Annual Soompi Awards, confirmando su peso en la industria.

En la vida fuera de pantalla, el intérprete ha mantenido amistades con figuras como Song Ji-hyo y Gong Yoo. También se han registrado episodios de su vida personal, como relaciones públicas con figuras como Oh Soo-min y la cantante y actriz Suzy.

Precios de los boletos y fecha de venta

OCESA, empresa responsable de la organización, difundió el esquema oficial de boletos y las fechas clave para acceder a la compra de entradas.

De acuerdo con la información dada a conocer por la organizadora, la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex comenzará el lunes 22 de diciembre a las 11:00 a. m.

(Ocesa)
(Ocesa)

La venta general se abrirá a partir del martes 23 de diciembre, también a las 11:00 a. m., disponible tanto en Ticketmaster como en la taquilla del recinto en Ciudad de México.

Los precios varían según la ubicación en el teatro y no incluyen cargos por servicio:

  • A/AA (Naranja): $3,900
  • B (Amarillo): entre $3,200 y $3,840
  • C (Azul): entre $2,800 y $3,360
  • D (Celeste): entre $1,800 y $2,130
  • E (Lila): entre $1,300 y $1,510

OCESA especificó que próximamente se anunciarán paquetes VIP.

El mapa es el siguiente:

Mapa y precios oficiales. (Ocesa)
Mapa y precios oficiales. (Ocesa)

Qué esperar del fanmeeting

El evento previsto para abril de 2026 busca ofrecer una experiencia distinta a la de un concierto o función tradicional: en el formato fanmeeting, la prioridad está en la interacción directa, la conversación y la cercanía entre el artista y su público.

El espacio seleccionado, el Teatro Metropólitan, permitirá el desarrollo de actividades como dinámicas participativas, charlas exclusivas y la posibilidad de compartir momentos cara a cara con Lee Dong Wook.

La promotora OCESA detalló que la velada está diseñada para crear recuerdos junto a las y los asistentes, con secciones interactivas y la expectativa de experiencias adicionales, como los paquetes VIP, cuyo contenido se suele anunciar poco antes del evento y que habitualmente incluyen beneficios especiales: acceso anticipado, obsequios, asientos preferenciales o meet & greet.

