Kinky y Jumbo encabezarán el Mérida Beer Fest: fecha y precios

La ciudad de Mérida recibirá una nueva edición del Mérida Beer Fest, el festival que ha ganado un lugar destacado en el calendario regional por su propuesta que une música, gastronomía y, especialmente, una muestra diversa de cerveza artesanal.
En esta ocasión, Jumbo y Kinky lideran la lista de bandas invitadas, posicionando al evento como uno de los principales encuentros culturales del sureste mexicano.
Jumbo compartió con entusiasmo la noticia en sus redes, mientras que la organización del evento adelantó a través de su portal oficial que se espera un ambiente pensado para expertos y para quienes buscan iniciarse en el mundo cervecero.
Dónde y cuándo será el Mérida Beer Fest
El Mérida Beer Fest tendrá lugar en el complejo deportivo Ba’axal, un espacio conocido por su ubicación accesible y capacidad para recibir eventos de gran formato. El festival se realizará durante dos jornadas consecutivas:
- Viernes 17 de abril
- Sábado 18 de abril
La distribución de los escenarios y las áreas de degustación permitirá a los asistentes recorrer distintas propuestas de gastronomía y cerveza, además de contar con zonas de descanso y convivencia.
Artistas confirmados para el Mérida Beer Fest
La jornada tendrá como protagonistas a grupos reconocidos a nivel nacional, así como a una serie de artistas locales y emergentes. La programación contempla dos días de actividades, con la presencia de Jumbo y Kinky como máximas figuras en los dos escenarios preparados para el festival.
A ellos se suman agrupaciones e intérpretes como:
- Los Pink Cheese Green Goes
- Los Rayo Backs
- Tanuéla
- Steel Sons
- Zoreda
- Rodrigo Leal
- Montejo
- La L.Q.T.M.
- Rafi
Oferta cervecera y propuestas destacadas del Mérida Beer Fest
Otra de las principales características del Mérida Beer Fest es la integración de experiencias para el público con diferentes grados de conocimiento cervecero. El evento contará con la participación de cervecerías locales y nacionales, entre las que destacan:
- Nicté
- Sin Filtro
- Ferrow
- Beerlovers
- Cuerno de Toro
- Hop 3
- La Hach
- Bichobol
- Nota Malta
- Mastecuache
- Cervecería Thodes
Tipos de entradas y precios disponibles
En cuanto a los boletos, la organización ha definido tres modalidades para responder a diferentes intereses y precios. Cada una incluye beneficios diferenciados:
VIP Beer Fase 1
- $800.00
- 1 vaso conmemorativo
- 2 cervezas nacionales
- 2 cervezas locales
- Estacionamiento VIP
- Baños VIP
- Catas exclusivas de cerveceros
- Acceso a zona VIP MUSIC
- Acceso a zona CHILLBEER
Preferente Fase 1
- $400.00
- 1 vaso conmemorativo
- 2 cervezas locales
- Estacionamiento
General Fase 1
- $250.00
- Acceso al evento
- Estacionamiento
En este sentido, las entradas pueden adquirirse de forma anticipada y, permitirán seleccionar la experiencia que mejor se adapte a los intereses de cada visitante. La venta se realiza a través de la plataforma oficial del festival.
Es así que el Mérida Beer Fest promete ofrecer un ambiente dedicado a la cultura cervecera, la música y la convivencia, consolidando al evento como uno de los referentes del sur del país para los entusiastas y el público general.