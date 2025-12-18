Kinky y Jumbo encabezarán el Mérida Beer Fest: fecha y precios

Las bandas encabezarán la lista de grupos que se presentarán en el festival. (Imagen Ilustrativa Infobae, con fotos de Kinky y Berenice Bautista)

La ciudad de Mérida recibirá una nueva edición del Mérida Beer Fest, el festival que ha ganado un lugar destacado en el calendario regional por su propuesta que une música, gastronomía y, especialmente, una muestra diversa de cerveza artesanal.

En esta ocasión, Jumbo y Kinky lideran la lista de bandas invitadas, posicionando al evento como uno de los principales encuentros culturales del sureste mexicano.

El grupo de Monterrey compartió con entusiasmo su incorporación al festival. (Instagram/ @jumbo_mx)

Jumbo compartió con entusiasmo la noticia en sus redes, mientras que la organización del evento adelantó a través de su portal oficial que se espera un ambiente pensado para expertos y para quienes buscan iniciarse en el mundo cervecero.

Dónde y cuándo será el Mérida Beer Fest

El Mérida Beer Fest tendrá lugar en el complejo deportivo Ba’axal, un espacio conocido por su ubicación accesible y capacidad para recibir eventos de gran formato. El festival se realizará durante dos jornadas consecutivas:

Viernes 17 de abril

Sábado 18 de abril

Imagen Ilustrativa de la Ciudad de Mérida, Yucatán. Crédito: Gobierno de Yucatán

La distribución de los escenarios y las áreas de degustación permitirá a los asistentes recorrer distintas propuestas de gastronomía y cerveza, además de contar con zonas de descanso y convivencia.

Artistas confirmados para el Mérida Beer Fest

La jornada tendrá como protagonistas a grupos reconocidos a nivel nacional, así como a una serie de artistas locales y emergentes. La programación contempla dos días de actividades, con la presencia de Jumbo y Kinky como máximas figuras en los dos escenarios preparados para el festival.

A ellos se suman agrupaciones e intérpretes como:

Los Pink Cheese Green Goes

Los Rayo Backs

Tanuéla

Steel Sons

Zoreda

Rodrigo Leal

Montejo

La L.Q.T.M.

Rafi

Jumbo y Kinky encabezarán el Mérida Beer Fest. (Foto de archivo)

Oferta cervecera y propuestas destacadas del Mérida Beer Fest

Otra de las principales características del Mérida Beer Fest es la integración de experiencias para el público con diferentes grados de conocimiento cervecero. El evento contará con la participación de cervecerías locales y nacionales, entre las que destacan:

Nicté

Sin Filtro

Ferrow

Beerlovers

Cuerno de Toro

Hop 3

La Hach

Bichobol

Nota Malta

Mastecuache

Cervecería Thodes

El evento contará con diferentes actividades y propuestas que girarán en torno a la cultura de la cerveza. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de entradas y precios disponibles

En cuanto a los boletos, la organización ha definido tres modalidades para responder a diferentes intereses y precios. Cada una incluye beneficios diferenciados:

VIP Beer Fase 1

$800.00

1 vaso conmemorativo

2 cervezas nacionales

2 cervezas locales

Estacionamiento VIP

Baños VIP

Catas exclusivas de cerveceros

Acceso a zona VIP MUSIC

Acceso a zona CHILLBEER

Preferente Fase 1

$400.00

1 vaso conmemorativo

2 cervezas locales

Estacionamiento

General Fase 1

$250.00

Acceso al evento

Estacionamiento

En este sentido, las entradas pueden adquirirse de forma anticipada y, permitirán seleccionar la experiencia que mejor se adapte a los intereses de cada visitante. La venta se realiza a través de la plataforma oficial del festival.

La propuesta promete la creación de un espacio que integre a las personas adentradas en la cultura cervecera, pero también a aquellas que son nuevos en este mundo. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que el Mérida Beer Fest promete ofrecer un ambiente dedicado a la cultura cervecera, la música y la convivencia, consolidando al evento como uno de los referentes del sur del país para los entusiastas y el público general.