Siddhartha hace sold out en menos de 20 minutos: estos fueron los precios para su concierto en CDMX

El músico tapatío generó gran expectativa al agotar boletos en minutos para su debut en el Auditorio Nacional

Siddhartha hace sold out en el Auditorio Nacional en menos de 20 minutos. Crédito:Instagram@iamsiddhartha)

El próximo 17 de abril de 2026, Siddhartha se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México. El concierto marcará un momento clave en su carrera, pues coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, además de ser la oportunidad de escuchar en vivo los sencillos que ya ha adelantado.

El anuncio oficial de esta presentación llegó el 1 de diciembre a través de las redes sociales del propio Siddhartha en coordinación con OCESA. La expectativa fue tan grande que, durante la preventa realizada el 3 de diciembre, los boletos se agotaron en menos de 20 minutos.

Siddhartha anunció a partir de sus redes su siguiente concierto en CDMX, que llegará el 17 de abril de 2026. (Instagram/ @iamsiddhartha)

La venta general estaba programada para el 4 de diciembre, pero con la rapidez del sold out desde la preventa, se generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores expresaron su frustración por no haber alcanzado entradas.

Los precios de las entradas para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional

El rango de precios fue amplio, permitiendo acceso a distintos públicos. Los boletos oscilaron entre los $434 MXN y los $3 mil 472, dependiendo de la zona del recinto, ya fuera en las partes más lejanas al escenario o los lugares preferentes.

Los precios de los boletos para el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional oscilaron entre los $434 MXN y los $3 mil 472, agotándose en menos de 20 minutos. (Captura Sitio Oficial Ticketmaster)

Este esquema de precios refleja tanto la magnitud del evento como la producción que se espera para el concierto. Con visuales de gran formato y una puesta en escena diseñada para las magnitudes del Auditorio Nacional, el esposo de Yuya anunció su búsqueda de ofrecer una experiencia única que justifique la inversión de sus seguidores.

El concierto en el Auditorio Nacional como impulso al nuevo álbum de estudio de Siddhartha

El concierto llega en un momento clave de su carrera. Tras el éxito de sus giras con 00:00 y Miel de Azar con las que llegó a escenarios como el Vive Latino, Siddhartha se prepara para presentar su séptimo álbum de estudio.

Los sencillos ya publicados como y yo y tú y Abrázame muestran una evolución artística hacia sonidos más experimentales y diversos, lo que había generado aún más expectativa entre sus fans por conseguir los boletos.

El cantautor mexicano Siddhartha durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Además de las nuevas canciones, el público podrá disfrutar de clásicos como Náufrago, Ser Parte y Brújula, que han acompañado su trayectoria desde los inicios. El Auditorio Nacional será el escenario donde converjan pasado y futuro, consolidando a Siddhartha como uno de los referentes contemporáneos de la música alternativa en México.

La rapidez con la que se agotaron las entradas refleja no sólo la fuerza de su base de seguidores, sino también el interés por escuchar en vivo su nuevo material. Ante la enorme demanda y las quejas en redes sociales de quienes no alcanzaron boletos, crece la expectativa de que el cantautor tapatío anuncie una segunda fecha en la Ciudad de México, lo que permitiría a más fans ser parte de este momento.

Este es el sueldo de

Línea A del Metro CDMX:

Mujeres con Bienestar 2025 Edomex:

Congreso de CDMX declara 25

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿quiénes
