Julio Berdegué sostiene que el “campo está de pie” pese a demandas de agricultores en el último trimestre de 2025

Julio Berdegué destacó avances del campo durante la presentación del Panorama Agroalimentario 2025. (Foto: Agricultura)

El reciente ambiente de movilización en el sector rural mexicano ha puesto en primer plano la brecha entre los desafíos diarios que denuncian miles de productores y la visión sostenida por las autoridades federales sobre el estado del agro nacional.

En este contexto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Julio Berdegué Sacristán, presentó el Panorama Agroalimentario 2025 y defendió la resiliencia estructural del campo frente a las exigencias que, desde finales de 2025, plantean organizaciones campesinas en múltiples estados del país.

Panorama Agroalimentario 2025: Modernización y acceso a la información

La actualización del Panorama Agroalimentario, publicada recientemente en la plataforma www.gob.mx/agricultura/dgsiap, reúne estadísticas clave sobre desempeño, consumo y comercio en los principales sectores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de México. Esta versión, la duodécima de la serie, monitorea 62 cultivos y amplía su cobertura mediante nuevos productos como un apartado para dimensionar el impacto de la sequía.

Irvin Rojas, coordinador general de Información, Inteligencia y Evaluación de la Secretaría, subrayó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum prioriza el uso de datos organizados y accesibles para diseñar políticas públicas, asegurando: “impulsamos una unidad no para centralizar datos, sino para facilitar el acceso y agilidad en su análisis”.

La plataforma ha alcanzado cerca de 40 millones de visitas, convirtiéndose en una base insustituible para instituciones como el Banco de México y las secretarías de Hacienda y Economía en la toma de decisiones relevantes para el sector.

Herramientas tecnológicas, como la Estación Remota México, ofrecen información geoespacial de avanzada para actividades de monitoreo y evaluación sobre siembras y fronteras agrícolas.

Sigue cerrada la autopista Maravatío-Zinapecuaro por agricultores.(Kintillas KR Confiables/FB)

Desempeño del sector: cifras y contexto productivo

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el PIB agropecuario registró un crecimiento real de 3.1 % en comparación anual, con un avance del 3.8 % en el subsector agrícola y del 2.5 % en el ganadero. La cartera laboral en actividades primarias presentó un aumento de 125 mil puestos hasta septiembre respecto al año anterior, mientras los ingresos promedio en el sector agrícola subieron a $5.568,8 mensuales, reflejando un crecimiento del 5,9 % anual. En pesca y acuacultura, la media salarial escaló de $7.926,05 a $9.449,63, equivalente a 19,2 % más respecto al ciclo previo.

En la más reciente campaña agrícola concluida en marzo de 2025, la cosecha nacional sumó 289.9 millones de toneladas, con un valor de producción superior a un billón 591 mil millones de pesos, consolidando a México como uno de los mayores productores mundiales y decimocuarto exportador global de alimentos.

Jorge Domínguez, al frente de los Asuntos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, precisó que de los 6.1 millones de trabajadores del campo, 811 mil son mujeres cuya contribución abarca tanto la producción como la economía de los cuidados, constituyéndose en “un verdadero pilar de la economía” nacional.

Demandas del sector agrícola y contexto de movilización

La realidad productiva de estos avances ha sido cuestionada desde octubre de 2025 por la movilización de agricultores en al menos 17 estados, quienes, agrupados en organizaciones como el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, Movimiento Agrícola Campesino y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, exigen un precio de garantía para el maíz.

Entre los factores adicionales de descontento mencionados por los grupos de productores figuran el aumento en costos de insumos, la prolongada sequía, la deficiente infraestructura de transporte y la limitada oferta de créditos para el campo.

ANTAC continuará bloqueos este 26 de noviembre tras fallida reunión con Segob. (Facebook: ANTAC)

Soberanía alimentaria y construcción de políticas públicas

Sobre este entorno de protesta y demandas, Julio Berdegué Sacristán reafirmó la posición oficial: “Siempre hemos tenido dificultades y desafíos, como las sequías, las inundaciones, los precios u otros muchos temas, pero el campo está de pie, seguirá de pie y construyendo soberanía alimentaria”.

Según el funcionario, los datos recogidos en el Panorama Agroalimentario y las cifras del Inegi apuntalan la fortaleza del sector, señalando el papel de las y los productores pequeños y medianos como pieza clave para la alimentación nacional y la economía de sus familias.

Lina Pohl, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), enfatizó que el Panorama Agroalimentario 2025 representa “una herramienta estratégica para fortalecer el bienestar desde el campo, la ganadería y la pesca, al poner información confiable al servicio de la toma de decisiones”.

Estos son algunos puntos destacados entre la versión de Julio Berdegué y la lucha del campo mexicano

El Panorama Agroalimentario 2025 destaca la modernización y el acceso a información clave para el sector rural, con una plataforma que ha registrado cerca de 40 millones de visitas y que integra nuevos apartados, como el impacto de la sequía. El sector agropecuario muestra un crecimiento real del PIB de 3.1 % anual, con avances en empleo e ingresos para trabajadores agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas, ubicando a México como decimocuarto exportador global de alimentos. Las movilizaciones de agricultores en 17 estados reflejan demandas por precios de garantía para el maíz y reclamos por altos costos de insumos, falta de crédito, infraestructura insuficiente y efectos de la sequía. La participación de las mujeres alcanza 811 mil trabajadoras rurales, consolidando su papel fundamental tanto en la producción como en la economía de los cuidados dentro del sector. Las autoridades federales defienden la resiliencia estructural del campo mexicano y el uso de datos confiables para diseñar políticas públicas, mientras organizaciones productoras cuestionan la suficiencia de esas acciones frente a las dificultades cotidianas del sector.