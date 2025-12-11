México

Campesinos y transportistas amagan con realizar cierres estos días de la próxima semana por falta de acuerdos con el gobierno federal

El Frente Nacional para el Rescate no confía en dependencias como SEGOB o SADER

La relación entre campesinos y transportistas se vuelve a complicar, luego de que la relación se complicara tras salir de una reunión donde no estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), advirtieron que de no ser atendidas sus demandas podrían implementar bloqueos carreteros la próxima semana.

De no llegar a acuerdos, campesinos y transportistas podrían bloquear carreteras

Tras el encuentro que sostuvieron el día de ayer, 10 de diciembre de 2025, en la Sader, Baltazar Valdez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, advirtió: “Quiero decirlo muy claro, no vamos a confiar, vamos a estar preparados en las carreteras… para en caso de no tener una respuesta adecuada a nuestras peticiones inmediatamente vamos a tomar acciones y vamos a volver a tapar carreteras, aduanas y lo que sea necesario".

Aunque mantienen agendada una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, expresaron su desconfianza hacia las autoridades, reafirmando su disposición a actuar de inmediato si no reciben soluciones satisfactorias a sus demandas el próximo martes 16 de diciembre, razón por la que podrían cerrar varios días previo a Navidad.

Dieron a conocer que luego de abandonar la mesa de negociaciones, los representantes fueron informados de que Julio Berdegué, titular de la Sader, los convocó a participar en la reunión que ya confirmaron para la próxima semana.

Unión entre transportistas y campesinos no será dividida por el gobierno, advierten

En un breve encuentro con medios de comunicación, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), advirtió al gobierno federal que aún con los intentos de querer desunir la alianza que han formado con los campesinos, esto no sucederá debido a que “esta unión es férrea”.

Eraclio “Yako” Rodríguez, dirigente campesino, explicó que solicitaron el retiro de un millón de toneladas de sorgo del mercado para propiciar una recuperación en los precios del remanente, y plantearon la misma medida para un millón de toneladas de trigo:

“Nada más vamos a ponernos de acuerdo entre todos los representantes de todos los estados que estamos hoy aquí para salir nuevamente a la manifestación”.

Entre sus demandas, también solicitaron que se retire del mercado un total de 17 millones de toneladas de maíz con el objetivo de liberar la oferta y garantizar un pago de $7,200 por tonelada: “Nuestro producto se quedará almacenado si nosotros no salimos a defender las cosechas”.

Cabe recordar que desde octubre de este año, distintos tramos carreteros fueron cerrados por campesinos debido a que han presentado afectaciones por el precio del maíz en México, además de la inseguridad que permea a la industria, también, otro de los motivos fue la Ley de Aguas impulsada por Claudia Sheinbaum, pese a que se han reunido en distintas ocasiones los esfuerzos no han sido tan productivos, por lo que continúa la advertencia de cierres.

Estos son los puntos más relevantes sobre posibles cierres implementados por campesinos y transportistas la próxima semana

  1. Campesinos y transportistas advierten posibles bloqueos carreteros la próxima semana si el gobierno no atiende sus demandas.
  2. Representantes expresan desconfianza ante la ausencia de titulares de SEGOB y Sader en negociaciones y exigen respuestas, de no llegar a acuerdos podrían implementar cierres a partir del 16 de diciembre.
  3. El gobierno federal fue advertido por líderes de ambas organizaciones sobre la solidez de la alianza entre campesinos y transportistas.

