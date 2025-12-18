México

Explota polvorín en Tultepec, Edomex: esto es lo que se sabe

El municipio mexiquense es famoso por la producción de fuegos artificiales

De acuerdo con Telediario, la tarde de este 18 de diciembre se registró la explosión de un polvorín en Tultepec, municipio del Estado de México.

Hasta el momento, las autoridades no han dado información sobre algún número de lesionados o respecto la presencia de cuerpos de emergencia en el lugar de la explosión.

Este incidente se suma a una larga serie de tragedias vinculadas a la pirotecnia, actividad que ha definido la identidad de Tultepec durante más de dos siglos y que, pese a los riesgos, sigue siendo el principal sustento de la comunidad.

Se registró una explosión el pasado 11 de junio en dicho municipio, esta dejó un saldo de nueve personas heridas y una fallecida, según los reportes oficiales.

Explosión en polvorín en el municipio de Tultepec del pasado 11 de junio. (Especial)

El accidente más devastador en la historia reciente de Tultepec ocurrió el 20 de diciembre de 2016, cuando una cadena de explosiones en el Mercado de San Pablito provocó la muerte de 42 personas y dejó más de 70 heridos.

Dos años después, el 5 de julio de 2018, nuevas detonaciones en la zona de talleres de La Saucera causaron el fallecimiento de 24 personas. Estos episodios han puesto en evidencia la dificultad de equilibrar la continuidad de una tradición profundamente arraigada con la necesidad de implementar medidas de seguridad eficaces.

¿Cuál es la relación de Tultepec con los fuegos artificiales?

Actualmente, autoridades realizan actividades para que la tradición de los fuegos artificiales se practique de manera segura. REUTERS/Raquel Cunha

El origen de Tultepec se remonta a épocas prehispánicas, cuando era un asentamiento otomí. Su nombre, de raíz náhuatl, significa “cerro del tule”. Durante el siglo XVI, la llegada de los conquistadores españoles introdujo la pólvora en México, inicialmente con fines militares, mientras la economía local se basaba en la agricultura.

No fue sino hasta el siglo XIX cuando la fabricación de fuegos artificiales se consolidó como una actividad central en las festividades religiosas y cívicas de la región, impulsada por la abundancia de materias primas en la zona.

La transmisión de conocimientos pirotécnicos de generación en generación permitió que los fuegos artificiales se institucionalizaran como fuente de sustento para cientos de familias. De acuerdo con estimaciones municipales y académicas, alrededor del 60% de la población de Tultepec participa directa o indirectamente en esta industria.

Esta tradición refleja su importancia en la celebración anual de la Feria Nacional de la Pirotecnia, que se realiza desde 1989 y reúne espectáculos de castillos, toritos y concursos piromusicales. Además, en 2023 se inauguró el Museo Nacional de la Pirotecnia, dedicado a preservar la memoria de esta actividad y a promover su práctica segura.

Importancia económica de los fuegos artificiales de Tultepec

El Edomex concentra más del 60% de la producción nacional de pirotecnia. REUTERS/Raquel Cunha

La dimensión económica de esta industria es considerable. El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (citado por UNAM Global) estima que más del 60% de la pirotecnia nacional se produce en el Estado de México, con Tultepec como epicentro.

En Tultepec la derrama económica anual alcanza aproximadamente 15 mil millones de pesos, y más de 200 mil familias dependen directa o indirectamente de esta actividad. En la entidad existen cerca de 8 mil 200 iglesias, cada una de las cuales utiliza fuegos artificiales en celebraciones patronales y de año nuevo.

Temas Relacionados

TultepecPolvorínExplosiónFuegos Artificialesmexico-noticias

