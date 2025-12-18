El nuevo plan oceánico impulsa la protección marina en México

Imagen destacada

La gestión integral de los mares y costas mexicanas se fortalece a partir de un nuevo marco normativo que acaba de entrar en vigor con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Plan Oceánico Sostenible (POS).

El documento, oficialmente titulado Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México, define una ruta nacional para alinear la administración marina del país con estándares internacionales y compromisos como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming–Montreal.

Plan oceánico sostenible de México, con enfoque internacional y metas concretas para 2030

Esta política nace en respuesta a la incorporación de México al Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, agrupación internacional conformada por diecinueve países que han asumido el objetivo de gestionar de forma sostenible la totalidad de sus áreas marinas.

En este contexto, la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) decidió actualizar su política nacional y convertirla en el principal instrumento rector para el manejo oceánico.

El desarrollo del POS implicó más de dos años de colaboración entre dependencias públicas y sectores sociales y económicos.

Un nuevo marco normativo impulsa la gestión integral de los océanos en México

Este proceso, descrito como una consulta “sin precedentes” en el documento oficial, permitió identificar prioridades en torno a seis grandes objetivos, diecisiete estrategias y noventa y una líneas de acción, que abarcan desde las pesquerías y la acuacultura sostenibles hasta el turismo azul y el fortalecimiento del conocimiento científico sobre los océanos.

Todos estos ejes fueron organizados con metas concretas y plazos definidos.

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de una estrategia innovadora de financiamiento que reconoce la importancia de los actores no gubernamentales y la iniciativa privada para movilizar recursos, dada la limitada financiación que suele destinarse al sector marino globalmente.

Tal como señala el texto oficial, menos del uno por ciento del financiamiento total de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se asigna actualmente al Objetivo 14, “Vida Submarina”.

El plan, por su diseño y enfoque multisectorial, posiciona a México entre los pioneros en la región con una herramienta de planificación oceánica integral, y refuerza el reconocimiento del papel del océano en la protección ambiental, la economía y el bienestar social.

Con la entrada en vigor de esta política, el país renueva su apuesta por la cooperación internacional y la acción colectiva, comprometiéndose a trabajar por un océano “sano, productivo y resiliente” en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Esta es la extensión de los mares de México

México cuenta con una superficie marina de aproximadamente 3,149,920 kilómetros cuadrados.

Esta zona se compone de su mar territorial, la zona económica exclusiva (ZEE) y su plataforma continental. Esta superficie marina es casi una y media veces mayor que su superficie terrestre.

Respecto a los océanos que rodean a México:

Océano Pacífico: Al oeste, México limita con el océano Pacífico, que es el océano más grande y profundo del mundo. Su línea costera en el Pacífico se extiende desde la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala.

Golfo de California: También conocido como Mar de Cortés, es una extensión del Pacífico que se encuentra entre la península de Baja California y el noroeste de México.

Golfo de México y mar Caribe: Al este, el país limita con el Golfo de México, parte del océano Atlántico, que abarca las costas de los estados orientales y la península de Yucatán.