Dr. Miguel Padilla rompe el silencio y brinda declaraciones sobre su cita con Karina Torres

Dr. Miguel Padilla responde a críticas tras su cita con Karina Torres. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El médico e influencer Miguel Padilla se pronunció recientemente ante los cuestionamientos surgidos en redes sociales luego de que se hiciera pública su más reciente cita con Karina Torres, integrante del popular colectivo Las Perdidas. A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Padilla decidió aclarar los señalamientos que lo acusan de buscar beneficio personal o “colgarse” de la fama de la influencer.

En el material audiovisual, el médico relató que la cita fue una experiencia “padrísima” y explicó algunos detalles del encuentro. De acuerdo con su testimonio, ambos acudieron a un restaurante de comida pakistaní, donde él invitó a Karina Torres a probar distintos platillos. Además, señaló que como parte del convivio le obsequió un libro de filosofía, gesto que calificó como una muestra de interés genuino, para finalmente acompañarla de regreso a su casa.

Ambos nfluencers compartieron una cita. Foto: (Captura de pantalla)

Miguel Padilla aprovechó el espacio para responder de manera directa a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales. En particular, abordó las críticas que sugieren que su cercanía con Karina Torres responde a un interés por obtener mayor visibilidad mediática.

“Si bien, mi amistad con ella es totalmente sincera y desinteresada, he visto que muchísimas personas últimamente me han estado señalando de que la quiero usar, que me estoy colgando de ella”, expresó.

El influencer rechazó categóricamente estas acusaciones y aseguró que no tiene necesidad de buscar reconocimiento a costa de otras personas. “Quiero decirles con total sinceridad que no soy esa clase de ser humano, que no soy esa clase de persona. Además, no tengo ninguna necesidad. Bendito Dios, tengo mucho trabajo como para buscar estar viviendo a costa de alguien”, afirmó.

Asimismo, Padilla señaló que este tipo de comentarios no solo lo afectan a él, sino que también resultan injustos para Karina Torres. Consideró que es “gachito” que cualquier muestra de afecto o interés hacia ella sea interpretada automáticamente como oportunismo. “¿Dónde la deja eso a ella?”, cuestionó, al tiempo que destacó que la influencer tiene mucho más que ofrecer y aportar, más allá de su popularidad en redes sociales.

Beso entre Karina Torres y Dr. Miguel León Padilla. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En su mensaje, Miguel Padilla reiteró su respeto y aprecio hacia Karina Torres, subrayando que su relación, ya sea de amistad o cercanía, es auténtica. Finalmente, dejó en claro que este sería el último pronunciamiento que haría sobre el tema, con la intención de no seguir alimentando la polémica.

Cabe recordar que, en días recientes, ambos influencers compartieron fotografías en redes sociales donde aparecen juntos durante una cita, lo que despertó el interés de sus seguidores. La atención mediática aumentó debido a que algunos fans recordaron un evento previo de Las Perdidas, en el cual Miguel Padilla subió al escenario y protagonizó un beso con Karina Torres, momento que en su momento también generó reacciones divididas entre el público.

Por ahora, ambos continúan activos en redes sociales, mientras el tema sigue dando de qué hablar entre sus seguidores.