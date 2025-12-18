México

Dr. Miguel Padilla rompe el silencio y brinda declaraciones sobre su cita con Karina Torres

La publicación de un video en redes sociales permitió que el médico negara las acusaciones de aprovecharse de la fama de la integrante de Las Perdidas

Guardar
Dr. Miguel Padilla responde a
Dr. Miguel Padilla responde a críticas tras su cita con Karina Torres. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El médico e influencer Miguel Padilla se pronunció recientemente ante los cuestionamientos surgidos en redes sociales luego de que se hiciera pública su más reciente cita con Karina Torres, integrante del popular colectivo Las Perdidas. A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Padilla decidió aclarar los señalamientos que lo acusan de buscar beneficio personal o “colgarse” de la fama de la influencer.

En el material audiovisual, el médico relató que la cita fue una experiencia “padrísima” y explicó algunos detalles del encuentro. De acuerdo con su testimonio, ambos acudieron a un restaurante de comida pakistaní, donde él invitó a Karina Torres a probar distintos platillos. Además, señaló que como parte del convivio le obsequió un libro de filosofía, gesto que calificó como una muestra de interés genuino, para finalmente acompañarla de regreso a su casa.

Ambos nfluencers compartieron una cita.
Ambos nfluencers compartieron una cita. Foto: (Captura de pantalla)

Miguel Padilla aprovechó el espacio para responder de manera directa a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales. En particular, abordó las críticas que sugieren que su cercanía con Karina Torres responde a un interés por obtener mayor visibilidad mediática.

“Si bien, mi amistad con ella es totalmente sincera y desinteresada, he visto que muchísimas personas últimamente me han estado señalando de que la quiero usar, que me estoy colgando de ella”, expresó.

El influencer rechazó categóricamente estas acusaciones y aseguró que no tiene necesidad de buscar reconocimiento a costa de otras personas. “Quiero decirles con total sinceridad que no soy esa clase de ser humano, que no soy esa clase de persona. Además, no tengo ninguna necesidad. Bendito Dios, tengo mucho trabajo como para buscar estar viviendo a costa de alguien”, afirmó.

Asimismo, Padilla señaló que este tipo de comentarios no solo lo afectan a él, sino que también resultan injustos para Karina Torres. Consideró que es “gachito” que cualquier muestra de afecto o interés hacia ella sea interpretada automáticamente como oportunismo. “¿Dónde la deja eso a ella?”, cuestionó, al tiempo que destacó que la influencer tiene mucho más que ofrecer y aportar, más allá de su popularidad en redes sociales.

Beso entre Karina Torres y
Beso entre Karina Torres y Dr. Miguel León Padilla. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En su mensaje, Miguel Padilla reiteró su respeto y aprecio hacia Karina Torres, subrayando que su relación, ya sea de amistad o cercanía, es auténtica. Finalmente, dejó en claro que este sería el último pronunciamiento que haría sobre el tema, con la intención de no seguir alimentando la polémica.

Cabe recordar que, en días recientes, ambos influencers compartieron fotografías en redes sociales donde aparecen juntos durante una cita, lo que despertó el interés de sus seguidores. La atención mediática aumentó debido a que algunos fans recordaron un evento previo de Las Perdidas, en el cual Miguel Padilla subió al escenario y protagonizó un beso con Karina Torres, momento que en su momento también generó reacciones divididas entre el público.

Por ahora, ambos continúan activos en redes sociales, mientras el tema sigue dando de qué hablar entre sus seguidores.

Temas Relacionados

Miguel PadillaKarina TorresLas Perdidasmexico-noticias

Más Noticias

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Tras perder el beneficio de testigo protegido, el empresario deberá hacer frente a los señalamientos de participar en una red dedicada al huachicol y tráfico de armas

Juez emite nueva orden de

La impresionante foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que adorna la entrada de su casa

Los cantantes han colocado en varias áreas de su casa fotografías que capturan distintos momentos y viajes juntos

La impresionante foto de boda

Pavo al pastor: una receta innovadora para preparar en Navidad

Esta preparación brinda un sabor sofisticado para ser el centro de la tradicional cena navideña

Pavo al pastor: una receta

Chiapas registra sismo de magnitud 4.2

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de magnitud

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

El famoso actor de K-dramas como “Goblin” visitará México por primera vez con su tour “My Sweet Home”

Lee Dong Wook en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez emite nueva orden de

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

ENTRETENIMIENTO

La impresionante foto de boda

La impresionante foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que adorna la entrada de su casa

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la última semana en el reality

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres