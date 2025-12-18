México

Cuáles son los riesgos de someterse a una rinoplastia como la de Dorismar

La modelo y exestrella de Televisa compartió su experiencia tras una cirugía estética mal realizada en México, revelando cómo enfrentó complicaciones y encontró una nueva oportunidad

La actriz reconocida por su
La actriz reconocida por su participación en Televisa mostró los malos resultados que le dejó una rinoplastia mal realizada. (@dorismartv, Instagram)

Dorismar, modelo conocida por su trayectoria en Televisa, ha decidido exponer públicamente los daños potencialmente irreversibles que sufrió tras una rinoplastia mal realizada en México, lo que la llevó a buscar una solución en Colombia.

La cirugía estética fue realizada en 2023 por el doctor José Achar y tenía como objetivo corregir un detalle mínimo en la nariz de la modelo, quien además era imagen de la clínica donde se llevó a cabo el procedimiento.

La actriz argentina Dorismar reapareció en redes sociales los estragos de una fallida cirugía Crédito: @dorismartv

Estos son los riesgos de la rinoplastia, procedimiento que se realizó Dorismar

Ante el testimonio de la excolaboradora de la televisora de San Ángel, revivieron testimonios sobre el trabajo del doctor quien anteriormente fue señalado de mala praxis.

En el caso de la rinoplastia, es importante conocer que es una de las intervenciones más frecuentes en el campo de la cirugía plástica, tanto por la finalidad estética como por la necesidad de mantener o mejorar la función respiratoria.

Usualmente se reportan buenos resultados, pero de acuerdo con el portal del Dr. Joan Sanmiguel, es importante conocer los posibles riesgos vinculados, entre los que destacan:

  • Coágulos venosos.
  • Posicionamiento incorrecto de huesos o cartílagos.
  • Dificultades respiratorias permanentes.
  • Infecciones.
  • Sangrado abundante.
  • Cambios en la coloración o pérdida de sensibilidad duradera en la nariz.
  • Alteraciones en el olfato.
  • Reacciones negativas a la anestesia.
Dorismar viajó a Colombia para
Dorismar viajó a Colombia para someterse a una cirugía reconstructiva. (@dorismartv, Instagram)

Los resultados que obtuvo la modelo tras una mala praxis médica

Una fuente cercana a la modelo, contó para la revista TVNotas contó que “Dorismar decidió hacerse un retoque de nariz con el doctor, ya que era la imagen e influencer de esa clínica, pero todo salió mal”.

Debido a que el doctor intentó cubrir la situación, pero todo se le salió de las manos, se tomó la decisión de que los medios se enteraran de lo ocurrido.

“El doctor no la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, detalló la fuente.

El nombre del doctor José Achar ya había sido vinculado previamente a casos de presunta mala praxis. Según la misma revista, figuras como “La Bebeshita” y el fallecido Daniel Urquiza, conocido como “El Rey de las extensiones”, lo señalaron en el pasado por situaciones similares.

Antes y después de Dorismar.
Antes y después de Dorismar. (@dorismartv, Instagram)

Qué pasó con Dorismar tras ser victima de una mala praxis médica

  • El procedimiento tuvo un resultado adverso, contrario a lo prometido por el médico.
  • Según declaraciones recogidas por TVNotas, el hueso de la nariz terminó en peor condición y el cartílago, que debía aportar volumen, desapareció, dejando la zona hundida.
  • La mala praxis de la cirugía original impulsó a Dorismar a buscar una solución en el extranjero.
  • Decidió viajar a Bogotá, Colombia, para someterse a una cirugía reconstructiva con el doctor Froylan Páez.
  • Dorismar comunicó públicamente en sus redes que la corrección le estaba generando buenos resultados y manifestó sentirse satisfecha tras vivir una crisis emocional.

Este será el sueldo de

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómo ingresó "El Marro", líder

Kinky y Jumbo encabezarán el

Estado del AICM EN VIVO:
