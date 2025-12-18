Cuál es la oración que se debe rezar en la posada del día de hoy 18 de diciembre

Las celebraciones de posadas en México combinan elementos religiosos con festividades como piñatas, tamales y aguinaldos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones de las posadas mexicanas navideñas, que se extienden del dieciséis al veinticuatro de diciembre, cada jornada adquiere un sentido particular al dedicar oraciones por distintos grupos vulnerables, según informó el medio especializado Desde la Fe.

La tradición de las posadas, que se remonta a la época colonial, no solo conmemora el recorrido de la Virgen María y San José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús, sino que también invita a la reflexión y la solidaridad en el seno de la comunidad.

Es por ello que se invita a quienes celebren alguna de estas festividades a aprovechar la ocasión para ofrecer una oración por los grupos vulnerables.

Por ejemplo, la primera posada, celebrada el 16 de diciembre, se orienta a pedir por la unión familiar, marcando el inicio de las festividades con un llamado a la cohesión y el reencuentro entre seres queridos.

Por su parte, en la segunda posada, correspondiente al 17 de diciembre, Desde la Fe destaca la importancia de elevar una petición especial por los niños de la comunidad por lo cual se recomienda rezar por los infantes de la familia, así como por aquellos que residen en la colonia o atraviesan situaciones difíciles.

Esta intención busca recordar que la Navidad y las posadas trascienden el ámbito festivo, promoviendo valores como la humildad y el apoyo a quienes más lo necesitan. El medio católico Desde la Fe precisa que cada día de posada debe estar dedicado a una intención específica.

Oración que se debe rezar en la posada del día de hoy 18 de diciembre y quiénes son las personas por las que se debe pedir

Jesús, el mesías. Señor, Padre de bondad, concédenos ser hijos tuyos como tu Hijo, que buscó y amó siempre tu voluntad por encima de todas las cosas. Te lo pedimos por Él que es nuestro Señor y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los jóvenes de nuestra comunidad.

Como señala la petición la iglesia católica recomienda que en algun momento de la posada y el festejo se aproveche para realizar una oración y hacer una petición especial por las juventudes, principalmente para pedir por brindarles guia y consuelo si viven situaciones difíciles.

La oración de este día se suele ofrecer por la juventud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se hace durante una posada navideña

Las posadas se caracterizan por la participación activa de la comunidad, que se reúne en casas, calles o templos portando velas y entonando las tradicionales letanías.

En estos cantos, dos grupos representan a los peregrinos y a los hospedadores, recreando el momento en que María y José solicitan alojamiento.

Al concluir la ceremonia, los anfitriones abren las puertas y ofrecen hospitalidad, simbolizando el recibimiento a la Sagrada Familia.

Además de su dimensión espiritual, las posadas incluyen elementos festivos como la ruptura de piñatas, la degustación de alimentos típicos —tamales, buñuelos, ponche y atole— y la entrega de aguinaldos (bolsas con dulces y fruta) a los asistentes.

Aunque han incorporado nuevas formas de celebración, estas fiestas mantienen su esencia religiosa y comunitaria, consolidándose como una de las tradiciones más arraigadas de la temporada navideña en México.