¿Christian Nodal dedicó un adorno a Belinda esta Navidad? Ésta es la extraña decoración que desató rumores

Una imagen dentro del estudio
Una imagen dentro del estudio del músico causó revuelo (Infobae)

La publicación de Christian Nodal en su cuenta de Instagram, donde mostró su estudio adornado con un controversial adorno de Navidad, desató un debate en redes sociales sobre la posible intención del cantante al elegirlo.

Algunos seguidores no tardaron en sugerir que podría tratarse de un gesto simbólico relacionado con su expareja, Belinda.

Ceriani insinúa homenaje a Belinda a través de adorno

Durante una reciente transmisión en su canal de YouTube, el conductor Javier Ceriani destacó la imagen publicada por Nodal, donde se ve que colocó un cactus iluminado como si fuera un árbol navideño.

Ante esto, el conductor argentino planteó la posibilidad de que el cactus tuviera un significado oculto vinculado a Belinda.

Nodal mostró el cactus en
Nodal mostró el cactus en su estudio (Instagram)

Otro colaborador del programa incluso hizo referencia a la canción “Cactus” de Belinda, conectando la elección de la decoración con el pasado del cantante:

“Belinda tenía una canción llamada ‘Cactus’, exactamente”.

El periodista reforzó que en la fotografía “todavía sigue con el cactus de Belinda en el estudio” y subrayó el giro navideño: “Al cactus le puso las bolitas, qué fuerte”.

No existe confirmación de que la motivación para el adorno navideño fuera un homenaje a Belinda.

La cantante Belinda estrenará su
La cantante Belinda estrenará su sencillo "Cactus" Crédito: Youtube/Belinda

La vinculación surge únicamente de los comentarios de Ceriani, quien se limitó a analizar elementos presentes en la decoración compartida por Nodal sin evidencia concreta.

Ángela Aguilar presume decoración navideña

Mientras este nuevo escándalo circulaba, Una fotografía de gran formato de la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal se exhibe en el recibidor de su casa, captando la atención tras la difusión de un video que muestra la decoración navideña de la residencia.

La imagen, en blanco y negro, fue tomada el 24 de julio de 2024 y muestra a ambos artistas sonrientes y abrazados, ocupando el lugar central como único elemento decorativo en las paredes de la entrada.

(Captura de pantalla @loveprincess0016)
(Captura de pantalla @loveprincess0016)

En la sala principal, un mapa de Caborca, Sonora, ciudad natal de Nodal, y otro de Tayahua, Zacatecas, donde se encuentra el rancho de los Aguilar, complementan la decoración.

Las controversias recientes de Nodal mantienen la atención mediática

El nombre de Christian Nodal se mantiene en la conversación pública, no solo por su carrera musical sino por la cadena de controversias que lo han rodeado en los últimos meses.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)

Los rumores en torno a su matrimonio con Ángela Aguilar, los supuestos vínculos sentimentales y la constante aparición de su nombre en debates digitales han fortalecido su perfil mediático.

Adicionalmente, la relación de Nodal con su entorno artístico no ha escapado a la polémica, en particular por la interacción con su violinista, Esmeralda Camacho, y situaciones laborales en su grupo de músicos.

El artista comparte aspectos personales y creativos en sus redes, dejando a sus seguidores a la interpretación de cada detalle, como ocurrió con la reciente imagen del cactus navideño.

