Vinculan a proceso a “El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia

(FOTO: X: @OHarfuch)

Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, fue vinculado a proceso por un juez este miércoles 17 de diciembre durante su audiencia de imputación.

Luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, la jueza federal decidió vincularlo a proceso por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante la audiencia el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para formular imputación y obtener el auto de vinculación a proceso.

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de investigación complementaria, por lo que “El Limones” permanecerá recluido en el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“El Limones” y cinco presuntos operadores fueron detenidos en operativos de Durango y Coahuila

Edgar "N" es identificado como operador de segundo nivel de la estructura criminal ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.| SSPC

Edgar “N”, identificado como jefe de plaza y principal operador financiero de los Cabrera Sarabia, grupo criminal vinculado con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, fue detenido tras ejecutar una orden de cateo en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en el estado de Durango.

Infobae México pudo conocer que las autoridades federales lo señalan por presuntamente financiar células delictivas en Torreón, Coahuila, junto con la familia “Los Herrera” del municipio de Gómez Palacio, Durango, y del Cártel de Sinaloa.

De la mano de los Cabrera Sarabia, “El Limones” es identificado como el presunto responsable de realizar amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza -alimento de engorda para animales- y ganaderos del municipio del Agua del Río en Chihuahua.

La cuentas y activos de Edgar "N" fueron bloqueados por la UIF recientemente, al tiempo que propiedades e inmuebles en su poder fueron asegurados por fuerzas federales. Crédito: SSPC

Además de “El Limones”, cinco presuntos operadores de esta célula fueron detenidos por su relación con una red de extorsión, lavado de dinero y extracción ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con los datos, estos cinco hombres fungían como operadores logísticos, cobradores de extorsiones y como cuidadores de tomas clandestinas, además de que se les relaciona con amenazas contra comerciantes en Durango y Coahuila.

Pese a los señalamientos de que el diputado Pedro Haces tendría vínculos con “El Limones”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que “de momento” no han podido identificar alguna relación entre ambos.

Y es que fueron reveladas fotografías del 20 de marzo de 2023 en las que aparecen juntos y donde “El Limones” le agradece el nombramiento como secretario general de la Conferencia Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la cual lidera el diputado morenista.

Las redes sociales exhibieron cómo "El Limones" agradecía al diputado Pedro Haces por nombrarlo secretario general de la CATEM Durango | X / @JJDiazMachuca, @pedroferriz3

Además de su detención, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el bloqueo de las cuentas bancarias de Edgar “N” y de empresas relacionadas con él por presentar patrones financieros irregulares.