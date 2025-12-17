México

Vinculan a proceso a “El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia

Edgar “N” fue es acusado de los delitos de portación y acopio de armas de fuego y cartuchos, así como de narcotráfico

Guardar
(FOTO: X: @OHarfuch)
(FOTO: X: @OHarfuch)

Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, fue vinculado a proceso por un juez este miércoles 17 de diciembre durante su audiencia de imputación.

Luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, la jueza federal decidió vincularlo a proceso por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante la audiencia el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para formular imputación y obtener el auto de vinculación a proceso.

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de investigación complementaria, por lo que “El Limones” permanecerá recluido en el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“El Limones” y cinco presuntos operadores fueron detenidos en operativos de Durango y Coahuila

Edgar "N" es identificado como
Edgar "N" es identificado como operador de segundo nivel de la estructura criminal ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.| SSPC

Edgar “N”, identificado como jefe de plaza y principal operador financiero de los Cabrera Sarabia, grupo criminal vinculado con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, fue detenido tras ejecutar una orden de cateo en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en el estado de Durango.

Infobae México pudo conocer que las autoridades federales lo señalan por presuntamente financiar células delictivas en Torreón, Coahuila, junto con la familia “Los Herrera” del municipio de Gómez Palacio, Durango, y del Cártel de Sinaloa.

De la mano de los Cabrera Sarabia, “El Limones” es identificado como el presunto responsable de realizar amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza -alimento de engorda para animales- y ganaderos del municipio del Agua del Río en Chihuahua.

La cuentas y activos de Edgar "N" fueron bloqueados por la UIF recientemente, al tiempo que propiedades e inmuebles en su poder fueron asegurados por fuerzas federales. Crédito: SSPC

Además de “El Limones”, cinco presuntos operadores de esta célula fueron detenidos por su relación con una red de extorsión, lavado de dinero y extracción ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con los datos, estos cinco hombres fungían como operadores logísticos, cobradores de extorsiones y como cuidadores de tomas clandestinas, además de que se les relaciona con amenazas contra comerciantes en Durango y Coahuila.

Pese a los señalamientos de que el diputado Pedro Haces tendría vínculos con “El Limones”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que “de momento” no han podido identificar alguna relación entre ambos.

Y es que fueron reveladas fotografías del 20 de marzo de 2023 en las que aparecen juntos y donde “El Limones” le agradece el nombramiento como secretario general de la Conferencia Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la cual lidera el diputado morenista.

Las redes sociales exhibieron cómo
Las redes sociales exhibieron cómo "El Limones" agradecía al diputado Pedro Haces por nombrarlo secretario general de la CATEM Durango | X / @JJDiazMachuca, @pedroferriz3

Además de su detención, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el bloqueo de las cuentas bancarias de Edgar “N” y de empresas relacionadas con él por presentar patrones financieros irregulares.

Temas Relacionados

El LimonesLos Cabrera SarabiaLos MayosCártel de SinaloaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para el amanecer del jueves 18 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones por este pronóstico

Frío CDMX: activan doble alerta

La calidad del aire en la CDMX este 17 de diciembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

La calidad del aire en

¿Cómo ahorrar y prevenir el sobreendeudamiento? Hacienda presenta Estrategia de Educación Financiera

El trabajo colaborativo se da en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030

¿Cómo ahorrar y prevenir el

Beca Rita Cetina 2025: qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar

Los nuevos beneficiarios comenzaron a recibir el plástico para poder cobrar el apoyo

Beca Rita Cetina 2025: qué

La Línea 4 del transporte público de Jalisco inició operaciones en Tlajomulco

El nuevo corredor reduce los tiempos de traslado y transforma la conectividad regional con un trayecto ágil de 38 minutos entre el sur metropolitano y Guadalajara

La Línea 4 del transporte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército desactiva 15 explosivos y

Ejército desactiva 15 explosivos y destruyen narco campamento en Michoacán, no se reportan detenidos

Hallan sin vida al fotógrafo Luis Téllez Camarillo al interior de su domicilio en Córdoba, Veracruz

Enfrentamiento entre civiles armados desata narcobloqueos en Escuinapa, Sinaloa

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada

EEUU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”, advierte que sigue operando desde prisión

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade manda mensaje desde

Yolanda Andrade manda mensaje desde el hospital: “Desesperada y muy triste”

Pleito de influencers en La Casita de Bad Bunny: esto habría pasado entre Yeri Mua y una famosa actriz

Aseguran que cuadro pintado por Nodal escondería pistas de su atracción por la violinista Esmeralda Camacho

Del amor al escándalo: conoce las polémicas de Tammy Parra tras dejar a su novio por su mejor amigo

Junior H se corona como rey del regional con récord en la Plaza de Toros: seis sold outs y un mar de reconocimientos

DEPORTES

Bravos de Juárez le da

Bravos de Juárez le da las gracias a Ángel Zaldívar “El ingeniero del gol”

Cade Cowell le dice adiós a Chivas para integrarse al New York RB de la MLS

Este el camino que los taekwondoínes mexicanos deben recorrer para clasificar a Los Ángeles 2026

Raquel Rodríguez, luchadora mexicana termina con un bulto en la frente tras severo combate en WWE | Video

Robín se juega la máscara en la Arena México y lanza advertencia a Astral: “Quiero desenmascarar al enanito”