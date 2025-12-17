México

Jóvenes se quedan sin ver a Bad Bunny en CDMX y terminaron estafados: pierden 24 mil pesos

El caso fue difundido por el creador Damián Cervantes, en donde los fans del Conejo Malo se quedaron con las ganas de interpretar sus mejores éxitos

El caso se suma a otros engaños relacionados con la gira mundial del cantante puertorriqueño.

Un nuevo caso de fraude relacionado con la venta de boletos para conciertos se volvió viral en redes sociales luego de que el creador de contenido Damián Cervantes difundiera el testimonio de varios jóvenes que fueron víctimas de una estafa al intentar adquirir entradas para un espectáculo de Bad Bunny en la Ciudad de México.

El hecho fue expuesto a través de un video publicado en TikTok, donde se detalla cómo cuatro personas perdieron un total de 24 mil pesos tras confiar en una supuesta vendedora que ofrecía boletos para uno de los conciertos del cantante puertorriqueño. Cada afectado entregó 6 mil pesos con la promesa de recibir sus accesos, situación que nunca se concretó.

De acuerdo con el relato presentado en la grabación, los jóvenes establecieron contacto con una mujer que aseguraba contar con boletos disponibles para el evento. Luego de acordar el precio, realizaron el depósito correspondiente; sin embargo, tras efectuar el pago, dejaron de recibir respuesta. “Depositamos y me bloqueó”, narró uno de los afectados en el video que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

El caso fue difundido por el creador Damián Cervantes.

Con el paso de las horas, los jóvenes intentaron comunicarse nuevamente con la vendedora, sin éxito. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar que se trataba de un engaño, confirmando posteriormente que la persona había eliminado cualquier forma de contacto.

La supuesta vendedora se identificaba bajo el nombre de Camila García. No obstante, tras investigar, los afectados descubrieron que el perfil utilizado correspondía a un caso de robo de identidad. La mujer real, cuya identidad fue utilizada sin consentimiento, contaba con una denuncia previa relacionada con este tipo de delitos, lo que confirmó que se trataba de una suplantación.

El caso generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios alertaron sobre la creciente cantidad de fraudes asociados a la reventa de boletos, especialmente ante la alta demanda que generan los conciertos de artistas internacionales. El video compartido por Damián Cervantes fue replicado por cientos de internautas como una advertencia para evitar situaciones similares.

El influencer Damián Cervantes entrevistó a dos jóvenes afuera del Estadio GNP que al bordo del llanto relataron cómo fueron estafados por una mujer que les vendió dos boletos para el concierto de Bad Bunny. Crédito: TikTok / @soydamiancervantes

Bad Bunny se encuentra actualmente en México como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. El artista tiene programadas un total de ocho presentaciones en la Ciudad de México, todas en el Estadio GNP Seguros, lo que ha incrementado la demanda de boletos y, con ello, los riesgos de fraude en plataformas no oficiales.

