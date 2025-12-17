Guillermo del Toro deja sin palabras a Martin Scorsese: “Soñé con Frankenstein”, confiesa el director de Taxi Driver

Martin Scorsese asegura que soñó con Frankenstein de Guillermo del Toro. (Reuters / Netflix)

Un elogio de Martin Scorsese no es cosa menor. Pero cuando el legendario director de Taxi Driver y Buenos muchachos confiesa que una película impactó tanto su subconsciente que soñó con ella, el reconocimiento trasciende el halago formal y se convierte en un testimonio de admiración genuina. Esto fue lo que sucedió con Guillermo del Toro y su nueva versión de Frankenstein, cuyo estreno ya tiene a la crítica y los fans hablando de una obra maestra.

Scorsese y el “encuentro onírico” con el Frankenstein de Del Toro

En declaraciones recientes, Scorsese describió el encuentro con el filme del tapatío de forma directa. El director estadounidense señaló que la visión de Del Toro es tan profunda, hermosa y aterradora que las imágenes góticas y la narrativa lo acompañaron incluso durante el sueño.

“De hecho, lo soñé […] Es una obra extraordinaria. La película se queda contigo. Simplemente se queda contigo. Es muy conmovedora. Una hazaña notable. Una gran ópera", dijo el cineasta.

Para quienes conocen la sensibilidad cinematográfica de Scorsese, este “encuentro onírico” es un aval que muy pocos artistas consiguen.

Del Toro explora en Frankenstein una reinterpretación personal y oscura del mito de Mary Shelley. Críticos coinciden en que la atmósfera visual, el sonido, la fuerza emocional y la construcción de personajes subvierten la expectativa, generando una experiencia que “no se va”, como lo expresó el propio Scorsese.

El elogio tiene más peso al considerar la relación de más de 30 años entre ambos cineastas. Scorsese fue una guía para Del Toro en etapas cruciales de su carrera en Hollywood y han colaborado juntos en la misión de preservar el patrimonio fílmico mundial.

De la mentoría y el respeto profesional, la relación evolucionó a una amistad fundada en la misión de rescatar el cine clásico y abrir caminos para nuevas voces.

Francis Ford Coppola también se rindió ante Del Toro

Francis Ford Coppola, director de El Padrino, elogia a Guillermo del Toro. (Reuters / Cuartoscuro)

Martin Scorsese no es el primero cineasta legendario que se rinde ante la versión de Guillermo del Toro de ‘La Criatura’. Hace algunas semanas también Francis Ford Coppola, el director responsable de El Padrino o Apocalypse Now obras definitivas del séptimo arte, también calificó al mexicano como “un genio”.

“FRANKENSTEIN de Guillermo del Toro es una composición elegante y única sobre el amor y la belleza, contada de la manera más personal y original”, celebró el cineasta.

“Somos tan afortunados de tener al genio cinematográfico del Toro, para guiar e iluminar nuestras vidas de una forma que nadie más puede”, continuó Coppola. “Hermosas imágenes, actuaciones memorables (Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth), y momentos que fluyen como una fuente incontrolable de alegría apasionada”.

El aplauso del director estadounidense sin duda es también uno de los refuerzos más grandes e importantes que tiene Frankenstein de cara a la temporada de premios en Hollywood.

Frankenstein: conquista a la industria

FRANKENSTEIN. (L to R) Mia Goth as Elizabeth and Oscar Isaac as Victor Frankenstein in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

El impacto de la cinta de Del Toro excede lo anecdótico. Frankenstein no sólo capturó la imaginación de Scorsese o Coppola, sino también de los principales organismos de la industria. Recientemente, la Academia de Hollywood incluyó Frankenstein en su shortlist de películas nominadas al Oscar 2026.

El filme compite en cinco categorías, por ahora técnicas, lo que vaticina al menos nominaciones en las mismas. Por otro lado, si Del Toro lograse obtener una estatuilla para sí mismo en categorías como Guion Adaptado o Director, sumaría su cuarto Oscar; actualmente ostenta tres: dos por La forma del agua (Mejor Director y Mejor Película, 2018) y uno por Pinocho (Mejor Película Animada, 2023).

Los reconocimientos internacionales siguen sumándose: Del Toro ha recibido BAFTAs, Globos de Oro y el reciente BFI Fellowship, convirtiéndose en uno de los creadores mexicanos más celebrados a nivel mundial.