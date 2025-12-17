Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para el amanecer del jueves 18 de diciembre

Será activada doble alerta en la Ciudad de México por bajas temperaturas para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 17 de diciembre en sus redes sociales oficiales.

Se trata de tres alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad de México indicó que fue activada doble alerta, por lo que en algunas demarcaciones se prevé más ambiente frío que en otras.

Se trata de las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre.

En dos demarcaciones será activada la alerta amarilla por ambiente frío para las primeras horas para la fecha indicada.

En tanto, en una alcaldía de la Ciudad de México será emitida la alerta naranja, la cual será Tlalpan para las primeras horas de este jueves 18 de diciembre.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió varias recomendaciones por las temperaturas bajas y la doble alerta en estas tres alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente.

Las recomendaciones emitidas fueron:

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

- Protege a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

- Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

- Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.

- Mantener un esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo).

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas tres alcaldías para la mañana de este jueves 18 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 09:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las doce alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 18 de diciembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.