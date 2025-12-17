México

Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para el amanecer del jueves 18 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones por este pronóstico

Guardar
Será activada doble alerta en
Será activada doble alerta en la Ciudad de México por bajas temperaturas para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 17 de diciembre en sus redes sociales oficiales.

Se trata de tres alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

En estas cinco alcaldías de
En estas cinco alcaldías de CDMX se prevé ambiente frío para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Protección Civil de la Ciudad de México indicó que fue activada doble alerta, por lo que en algunas demarcaciones se prevé más ambiente frío que en otras.

Se trata de las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre.

En dos demarcaciones será activada la alerta amarilla por ambiente frío para las primeras horas para la fecha indicada.

En tanto, en una alcaldía de la Ciudad de México será emitida la alerta naranja, la cual será Tlalpan para las primeras horas de este jueves 18 de diciembre.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió varias recomendaciones por las temperaturas bajas y la doble alerta en estas tres alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente.

Las recomendaciones emitidas fueron:

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

- Protege a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

- Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

- Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.

- Mantener un esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo).

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas tres alcaldías para la mañana de este jueves 18 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 09:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las doce alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 18 de diciembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en esta
Activan alerta amarilla en esta alcaldía de la CDMX por temperaturas bajas para este jueves 18 de diciembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
En una alcaldía será activada
En una alcaldía será activada la alerta naranja. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

ClimaClima CDMXCDMXTemperaturas BajasBajas TemperaturasFríoFrío CDMXAlerta AmarillaAlerta Naranjamexico-noticias

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 17 de diciembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

La calidad del aire en

¿Cómo ahorrar y prevenir el sobreendeudamiento? Hacienda presenta Estrategia de Educación Financiera

El trabajo colaborativo se da en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030

¿Cómo ahorrar y prevenir el

Beca Rita Cetina 2025: qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar

Los nuevos beneficiarios comenzaron a recibir el plástico para poder cobrar el apoyo

Beca Rita Cetina 2025: qué

La Línea 4 del transporte público de Jalisco inició operaciones en Tlajomulco

El nuevo corredor reduce los tiempos de traslado y transforma la conectividad regional con un trayecto ágil de 38 minutos entre el sur metropolitano y Guadalajara

La Línea 4 del transporte

Valor de cierre del euro en México este 17 de diciembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia

Ejército desactiva 15 explosivos y destruyen narco campamento en Michoacán, no se reportan detenidos

Hallan sin vida al fotógrafo Luis Téllez Camarillo al interior de su domicilio en Córdoba, Veracruz

Enfrentamiento entre civiles armados desata narcobloqueos en Escuinapa, Sinaloa

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade manda mensaje desde

Yolanda Andrade manda mensaje desde el hospital: “Desesperada y muy triste”

Pleito de influencers en La Casita de Bad Bunny: esto habría pasado entre Yeri Mua y una famosa actriz

Aseguran que cuadro pintado por Nodal escondería pistas de su atracción por la violinista Esmeralda Camacho

Del amor al escándalo: conoce las polémicas de Tammy Parra tras dejar a su novio por su mejor amigo

Junior H se corona como rey del regional con récord en la Plaza de Toros: seis sold outs y un mar de reconocimientos

DEPORTES

Bravos de Juárez le da

Bravos de Juárez le da las gracias a Ángel Zaldívar “El ingeniero del gol”

Cade Cowell le dice adiós a Chivas para integrarse al New York RB de la MLS

Este el camino que los taekwondoínes mexicanos deben recorrer para clasificar a Los Ángeles 2026

Raquel Rodríguez, luchadora mexicana termina con un bulto en la frente tras severo combate en WWE | Video

Robín se juega la máscara en la Arena México y lanza advertencia a Astral: “Quiero desenmascarar al enanito”