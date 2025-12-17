Frankenstein de Guillermo del Toro domina la shortlist del Oscar 2026: la cinta avanza en seis listas oficiales

Guillermo del Toro celebrates with the Oscar for Best Animated Feature Film for "Guillermo del Toro's Pinocchio" in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Mike Blake

Guillermo del Toro y Frankenstein dominan la carrera por la estatuilla dorada más codiciada de Hollywood. El camino hacia la ceremonia número 98 de los Premios Oscar comenzó oficialmente este martes con la publicación de la shortlist de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una etapa crucial en la selección de nominados.

Entre las sorpresas y confirmaciones, el nombre de Guillermo del Toro figura como uno de los más fuertes aspirantes: su versión de Frankenstein avanzó a la siguiente ronda en al menos siete categorías clave, mientras que la cinta mexicana No nos moverán no logró integrar la lista de Mejor Largometraje Internacional.

Frankenstein: favorita de la crítica y avalada por la Academia

Guillermo del Toro arrasa con Frankenstein: 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026. (Instagram)

La más reciente interpretación del clásico de Mary Shelley por parte de Del Toro vuelve a colocar el nombre de México en el centro del cine de autor global. Frankenstein logró entrar en la shortlist de las siguientes categorías:

Mejor Casting

Mejor Fotografía

Mejor Maquillaje y Peluquería

Mejor Banda Sonora

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

El filme, protagonizado por Jacob Elordi y Oscar Isaac, suma también excelentes críticas y ha figurado en los principales listados del año. Por tanto, no sería exagerado pensar en la probabilidad muy alta de que finalmente el mexicano también sea nominado a Mejor Director, como sucedió en los Globos de Oro.

La estrategia de Del Toro, que ya tiene tres Oscar en su haber, ha sido reconocida por la Academia año tras año. Su diseño sonoro y visual, además de la sofisticación en la narrativa, la consolidan como una de las favoritas rumbo a la gran gala del 2 de marzo, conducida por Conan O’Brien desde el Dolby Theatre de Hollywood.

¿Qué es la shortlist y por qué importa en los Oscar?

91st Academy Awards - Oscars Backstage - Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 24, 2019. One of the PriceWaterhouseCoopers accountant holds the envelope for Best Picture. Matt Petit/A.M.P.A.S./Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO MARKETING OR ADVERTISING IS PERMITTED WITHOUT THE PRIOR CONSENT OF A.M.P.A.S AND MUST BE DISTRIBUTED AS SUCH. MANDATORY CREDIT.

La shortlist es una lista previa de películas y trabajos seleccionados por la Academia que avanzan como semifinalistas en categorías específicas como Mejor Película Internacional, Mejor Documental, Efectos Visuales y Banda Sonora, entre otras.

Ser incluido representa pasar un primer filtro y ganar visibilidad global, aunque aún no garantiza la nominación definitiva. Las listas definitivas de nominados se darán a conocer el 22 de enero de 2026.

El shortlist marca la primera ronda de votaciones por parte de los miembros de la Academia y es un excelente termómetro de cómo recibieron la crítica y los pares de industria los trabajos del año.

México queda fuera en Mejor Película Extranjera

Si bien la presencia mexicana brilla en Frankenstein, el cine nacional no corrió con la misma suerte en la contienda a Mejor Película Internacional. Esta vez, No nos moverán de Pierre Saint-Martin no logró pasar el corte en la shortlist, quedando fuera de la competición en la recta final rumbo a los Premios Oscar.

La película fue celebrada en festivales, incluida por la crítica nacional entre las mejores del año, y había generado expectativas con su relato sobre la matanza de Tlatelolco de 1968, presentando una narrativa poderosa y necesaria sobre justicia y memoria. Estrenada en múltiples circuitos, la cinta buscaba reivindicar la voz de víctimas y familias hasta la última instancia. Sin embargo, la Academia optó por otros títulos en la shortlist, lo que deja a México sin representante finalista en esta categoría en la próxima entrega.

La ausencia de No nos moverán destaca lo difícil de la competencia global y la importancia de persistir en el impulso de historias nacionales en la industria internacional.

Próximos pasos y fechas clave para la temporada de premiaciones

The Oscars logo is displayed on a wall at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16th Governors Awards in Los Angeles, California, U.S., November 16, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La publicación de la shortlist es sólo el arranque de la recta final para los aspirantes al Oscar. La lista oficial de nominados se anunciará el jueves 22 de enero de 2026, el almuerzo de nominados está previsto para el 10 de febrero, y la esperada ceremonia de premiación tendrá lugar el 2 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre.

Frankenstein de Guillermo del Toro se coloca así como una de las películas a seguir de cerca en los próximos meses.