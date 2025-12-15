García Luna apelará esta semana su sentencia a 38 años de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa

El exsecretario de Seguridad Pública fue sentenciado el 16 de octubre de 2024. (Jesús Avilés | Infobae México)

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, presentará esta semana de manera formal la apelación de su condena a poco más de 38 años de cárcel en los Estados Unidos.

Este proceso fue informado por su abogado, César De Castro, desde que el exfuncionario mexicano recibió su condena el 16 de octubre de 2024 por cargos de narcotráfico relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Luego de múltiples complicaciones logísticas y tras la solicitud de su defensa ante la Corte de Apelaciones de Nueva York de una extensión de 90 días para presentar el recurso de impugnación, García Luna tendrá hasta el jueves 18 de diciembre de este año para apelar.

Defensa aplazó la apelación por incomunicación con su cliente

Los aplazamientos se realizaron en tres ocasiones luego de que la defensa argumentó que presentaban dificultades para comunicarse con su cliente por las restricciones de comunicación que le impusieron en diversos momentos de su reclusión, así como por los cambios constantes de penal.

En agosto pasado, el exsecretario de Seguridad Pública denunció junto a sus abogados sufrir de condiciones extremas dentro de prisión, ya que dijo ser forzado a comer sin cubiertos, no tener comunicación con sus abogados, haber perdido 14 kilos y no permitir que se bañe.

El exfuncionario mexicano fue sentenciado a 38 años de prisión. Crédito: Reuters

Además, señalaron que desde diciembre de 2024 García Luna no había tenido acceso a sus materiales legales ni a las transcripciones del juicio que se realizó en su contra.

La primera fecha límite que se fijó por la Corte de Nueva York fue el 19 de septiembre, por lo que tras el periodo adicional de 90 días, se estableció este jueves 18 de diciembre de 2025 para hacerlo. Con esto, la defensa busca demostrar que García Luna no tenía nexos con integrantes del cártel.

“La denegación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades excesivas y extremas que han impedido nuestra capacidad para completar el escrito de apertura. Recordamos que el Sr. García Luna participó muy activamente en su propia defensa en el juicio y, comprensiblemente, desea tener un papel activo y sustancial en la formación y presentación de sus alegaciones de apelación.

Nunca antes hemos tenido la imposibilidad de comunicarnos con nuestro cliente. En ocho meses, solo se nos han concedido tres horas de comunicación con nuestro cliente", señaló la defensa en un escrito compartido por el periodista Arturo Ángel.

Corte deberá decidir si la sentencia puede ser modificada

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del jurado entrega una hoja de veredicto al ayudante de la sala del tribunal, en el juicio del exministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por cargos de que aceptó millones de dólares para proteger al poderoso Cártel de Sinaloa, alguna vez dirigido por el capo de la droga encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un tribunal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 21 de febrero de 2023 en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Una vez que la defensa presente su apelación de manera formal, la Fiscalía de Nueva York tendrá un plazo de 30 días para responder y defender el juicio que se realizó en contra de García Luna.

Luego de un proceso en el que la defensa podrá replicar, el tribunal deberá decidir si es caso puede iniciar una fase de argumentación oral que derive en la resolución final: confirmar la condena en su contra, realizar ajustes mínimos, iniciar un nuevo juicio o incluso solicitar la liberación del sentenciado.