Fiscalía mexicana asegura 80 kilos de marihuana y destruye plantío en el estado de Jalisco

El decomiso de al menos 4 millones de pastillas de fentanilo entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 figura entre los resultados señalados por el Gabinete de Seguridad durante los primeros 14 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El medio EFE precisó que en ese periodo las autoridades mexicanas han asegurado 311 toneladas de droga, ilustrando la magnitud de los operativos federales implementados en el país.

De acuerdo con EFE, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre nuevas acciones concretas en el estado de Jalisco, donde abrió una investigación por delitos contra la salud tras asegurar cerca de 80 kilos de marihuana en el municipio de Hostotipaquillo. EFE detalló que agentes de la Policía Estatal de Caminos, durante patrullajes de vigilancia sobre la carretera Guadalajara-Tepic, ubicaron dos bolsas que contenían una cantidad considerable de cannabis sativa. Estas acciones no derivaron en la detención de ninguna persona y el material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de recabar pruebas, integrar la carpeta del caso y establecer posibles responsabilidades penales.

En la misma región del Bajío, la FGR anunció la eliminación de un plantío de marihuana en el municipio de Mascota. Según la información proporcionada por EFE, la Guardia Nacional localizó aproximadamente 1.993 plantas de cannabis en una zona cercana a la localidad de La Yerbabuena. Tras la notificación al Ministerio Público Federal, los agentes procedieron a destruir el sembradío siguiendo el protocolo de incineración y arranque, práctica común en la erradicación de cultivos ilícitos. Tampoco en este operativo se realizó alguna detención relacionada directamente con el hallazgo y posterior destrucción del plantío.

Según publicó la agencia EFE, la Fiscalía General de la República señaló que el objetivo de estos operativos consiste en frenar el tráfico de drogas en corredores carreteros y áreas rurales de Jalisco, regiones donde con frecuencia se detectan traslados y almacenamientos de estupefacientes. La información recabada en estos operativos estatales será integrada a investigaciones ya abiertas en la entidad por posibles conexiones con grupos criminales que pudiesen operar en la zona.

Las autoridades federales en Jalisco recolectaron muestras representativas de los enervantes destruidos, las cuales fueron entregadas al Ministerio Público Federal, órgano responsable de continuar las indagaciones y de analizar si estos casos mantienen algún vínculo con organizaciones delictivas específicas. Según explicó EFE, el avance de estas investigaciones forma parte de la estrategia permanente del gobierno federal para combatir el narcotráfico y desmantelar redes que actúan en distintas regiones del país.

La FGR reiteró la invitación a la ciudadanía a presentar denuncias anónimas sobre actividades ilícitas ligadas al cultivo, almacenamiento o transporte de drogas a través de los canales oficiales establecidos, insistiendo en la importancia de la participación social como complemento a las acciones policiales. EFE consignó que en situaciones como las vividas en Hostotipaquillo y Mascota, los decomisos y destrucción de drogas y plantíos se acompañan del análisis de inteligencia, lo que sustenta otras líneas de investigación abiertas en el estado.

Durante los meses reportados, los operativos federales han incluido no solo el hallazgo y aseguramiento de marihuana y otras drogas en vastas cantidades, sino también el seguimiento riguroso de los indicios encontrados, en busca de conexiones con redes dedicadas al tráfico, producción y almacenamiento de enervantes. EFE subrayó que la labor de la Fiscalía General de la República se enmarca en la investigación y persecución de delitos de orden federal, colaborando en la prevención y combate al tráfico de drogas, tanto en territorios rurales como en rutas carreteras consideradas estratégicas para el movimiento de estupefacientes.

Las acciones implementadas en la región bajío de Jalisco son una muestra de la vigilancia activa que mantienen las autoridades ante el surgimiento o desplazamiento de nuevas células delictivas, derivado posiblemente del efecto de estos aseguramientos y destrucción de plantíos. Según EFE, la articulación de esfuerzos entre la Policía Estatal de Caminos, la Guardia Nacional y la Fiscalía ha permitido una respuesta coordinada para incidir en las dinámicas ilícitas detectadas, sin que por ahora se hayan informado detenciones vinculadas a estos hechos.

EFE concluyó que los decomisos recientes representan una parte de los resultados presentados por el Gabinete de Seguridad durante el actual gobierno, con el claro objetivo de limitar la disponibilidad de drogas y desarticular posibles estructuras criminales operando en distintas regiones del país. La estrategia federal contempla tanto la acción directa sobre cargamentos y sembradíos como la obtención de pruebas para fortalecer procesos judiciales en contra de responsables identificados en la cadena delictiva.