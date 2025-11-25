México

Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con Xiomara Castro, presidenta de Honduras

La presidenta recibió a la mandataria hondureña, acompañada de diversos integrantes de su gabinete

Sheinbaum recibió a Xiomara Castro
Sheinbaum recibió a Xiomara Castro en Palacio Nacional. | YouTube Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a Xiomara Castro, mandataria de Honduras, en Palacio Nacional, donde ambas tendrán una reunión privada para dialogar sobre diversos temas de la situación actual de América Latina y el Caribe, así como el reforzar los trabajos de cooperación entre ambas naciones.

La mandataria recibió personalmente a la presidenta de Honduras, acompañada de diversos integrantes de los gabinetes federales de ambos países, y juntas encabezaron la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Durante la ceremonia se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras, posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

De acuerdo con el gobierno federal, Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke; y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

Mientras que a Xiomara Castro la acompañaron el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto; el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

La reunión entre ambas mandatarias se da a pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales en Honduras y a poco más de un mes de que Xiomara Castro deje su cargo actual.

Claudia Sheinbaum

