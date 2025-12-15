México

Claudia Sheinbaum reconoce el triunfo de José Antonio Kast como próximo presidente de Chile y le envía felicitación

La presidenta de México expresó su reconocimiento al resultado del proceso electoral

Sheinbaum expresó su disposición para
Sheinbaum expresó su disposición para mantener una relación de cooperación entre ambos gobiernos. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo felicitó a través de su cuenta de X.

En su mensaje reconoció el proceso electoral y señaló: “Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile”, destacando el desarrollo de los comicios celebrados este domingo 14 de diciembre.

Sheinbaum añadió que espera una relación de cooperación entre ambas administraciones y afirmó: “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”.

La elección marcó un cambio relevante en el escenario político chileno, considerado el mayor giro hacia la derecha desde el retorno de la democracia hace 35 años, luego de que Kast obtuviera el 58% de los votos frente al 41% de Jeannette Jara, con el 99% del escrutinio contabilizado.

Información en desarrollo...

