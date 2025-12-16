México

Qué es la preeclampsia, padecimiento que tuvo a Martha Higareda entre la vida y la muerte tras el nacimiento de sus gemelas

La actriz compartió detalles inéditos de la crisis de salud que atravesó a mediados de noviembre

Guardar
La llegada de las hijas
La llegada de las hijas gemelas de Martha Higareda estuvo marcada por momentos de profunda preocupación. (@marthahigareda, Instagram)

El nacimiento de las hijas gemelas de la actriz Martha Higareda y el empresario Lewis Howes estuvo marcado por un profundo hermetismo que hoy adquiere sentido.

A poco más de un mes del nacimiento, la actriz compartió públicamente que atravesó una grave crisis de salud que la llevó a estar “entre la vida y la muerte”, tras ser diagnosticada con preeclampsia.

Un parto con complicaciones y días de incertidumbre

El 18 de noviembre de 2025, Lewis Howes confirmó el nacimiento de las gemelas y adelantó que tanto la actriz como una de las bebés habían enfrentado “algunos sustos de salud”. Aunque aseguró que ambas se encontraban en recuperación, no se conocían mayores detalles hasta que Higareda decidió romper el silencio.

La pareja anunció el nacimiento
La pareja anunció el nacimiento de sus hijas a través de redes sociales. (@marthahigareda, Instagram)

En su mensaje, la actriz explicó que, luego de que una de sus hijas permaneciera en cuidados intensivos, la familia pudo regresar a casa. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. “Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, relató.

“Estuve entre la vida y la muerte”

Martha Higareda fue contundente al describir la gravedad del episodio que vivió. “Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte”, escribió. La actriz detalló que durante ese tiempo vivió una experiencia espiritual que marcó profundamente su proceso de recuperación.

“Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé”, señaló. En el mismo mensaje agradeció el apoyo de su esposo, su familia, médicos y cuidadores, además de expresar su fe: “Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”.

“Esa primera noche, en esas
“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte”, escribió la actriz.

¿Qué es la preeclampsia?

La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y, en muchos casos, niveles elevados de proteína en la orina, lo que indica daño renal u otras afectaciones a órganos, de acuerdo con Mayo Clinic, organización médica sin fines de lucro.

Generalmente, aparece después de las 20 semanas de gestación en mujeres que previamente tenían presión normal.

Si no se trata de manera oportuna, puede provocar complicaciones graves, incluso mortales, tanto para la madre como para el bebé. También puede presentarse después del parto, condición conocida como preeclampsia posparto, como ocurrió en el caso de la actriz.

Gracias a los médicos, tanto
Gracias a los médicos, tanto las pequeñas como Martha Higareda superaron los problemas de salud. (Instagram)

Recuperación y agradecimiento

Higareda reveló que en el último mes y medio tuvo que regresar dos veces más a emergencias, pero actualmente se encuentra en recuperación. “Con profunda gratitud a Dios estoy viva”, expresó, subrayando que el apoyo de su entorno fue clave para superar uno de los episodios más delicados de su vida.

Temas Relacionados

Martha HigaredaLewis HowesPreeclampsiamexico-entretenimiento

Más Noticias

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

El secretario de seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia, destacó que esta agresión forma parte de una escalada de violencia a manos de presuntos extorsionadores en la región

Refuerzan seguridad tras ataque con

Caso Refugio Franciscano: colectivos se disputan centro animal en Cuajimalpa, acusan desalojo ilegal y hacinamiento

El Refugio Franciscano acusó a la Fundación Antonio Haghenbeck de irrumpir en las instalaciones, mientras que el colectivo denunció maltrato animal

Caso Refugio Franciscano: colectivos se

Healthy Clericot: la versión saludable y refrescante de la bebida ideal para las fiestas navideñas

Durante las celebraciones decembrinas, esta bebida se posiciona como una alternativa ligera y refrescante al clericot tradicional

Healthy Clericot: la versión saludable

Los ciberataques en 2025 obligan a reforzar la seguridad en bancos y portales del gobierno de la CDMX

Los ataques dejaron pérdidas superiores a los 33 millones de pesos se ejecutaron contra cinco portales del gobierno capitalino

Los ciberataques en 2025 obligan

Patrulla municipal de Ixtapaluca cae en socavón creado por obras locales; no había señalizaciones | Video

Los hechos ocurrieron en la avenida Canal de Santa Bárbara, donde se llevan a cabo obras hidráulicas

Patrulla municipal de Ixtapaluca cae
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refuerzan seguridad tras ataque con

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

Detienen en Azcapotzalco a presunto implicado en homicidio de Miguel Ángel de la Mora, estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Destruyen seis áreas de almacenamiento químico en el municipio de Cosalá, territorio del Cártel de Sinaloa

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny conmueve a fan

Bad Bunny conmueve a fan que lo esperó en su hotel y le regala boletos en CDMX: así fue la historia viral

Violinista de Nodal difunde mensaje en medio de rumores de haber sido despedida por Ángela Aguilar

¿Qué le pasó a Isabel Lascurain de Pandora y por qué apareció con oxígeno?

Galilea Montijo revela que no le contó a su hijo que Bad Bunny la había invitado a La Casita: “Me bajé rápido”

Llega la villa navideña Disney a CDMX: cuándo, cómo y dónde disfrutar GRATIS el recorrido

DEPORTES

Guillermo Almada, ex entrenador de

Guillermo Almada, ex entrenador de Pachuca, se convierte en nuevo estratega del Real Oviedo

Fórmula 1: fechas de lanzamientos y tests que marcarán el inicio de la temporada 2026 para Checo Pérez

Calendario Cruz Azul Apertura 2026: estas son las fechas clave de la Máquina para el siguiente torneo

Calendario Chivas Clausura 2026: así quedaron los enfrentamientos del rebaño para la fase regular

Selección mexicana confirma amistosos contra Panamá, Bolivia e Islandia