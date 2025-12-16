Qué es la preeclampsia, padecimiento que tuvo a Martha Higareda entre la vida y la muerte tras el nacimiento de sus gemelas

La llegada de las hijas gemelas de Martha Higareda estuvo marcada por momentos de profunda preocupación. (@marthahigareda, Instagram)

El nacimiento de las hijas gemelas de la actriz Martha Higareda y el empresario Lewis Howes estuvo marcado por un profundo hermetismo que hoy adquiere sentido.

A poco más de un mes del nacimiento, la actriz compartió públicamente que atravesó una grave crisis de salud que la llevó a estar “entre la vida y la muerte”, tras ser diagnosticada con preeclampsia.

Un parto con complicaciones y días de incertidumbre

El 18 de noviembre de 2025, Lewis Howes confirmó el nacimiento de las gemelas y adelantó que tanto la actriz como una de las bebés habían enfrentado “algunos sustos de salud”. Aunque aseguró que ambas se encontraban en recuperación, no se conocían mayores detalles hasta que Higareda decidió romper el silencio.

La pareja anunció el nacimiento de sus hijas a través de redes sociales. (@marthahigareda, Instagram)

En su mensaje, la actriz explicó que, luego de que una de sus hijas permaneciera en cuidados intensivos, la familia pudo regresar a casa. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. “Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, relató.

“Estuve entre la vida y la muerte”

Martha Higareda fue contundente al describir la gravedad del episodio que vivió. “Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte”, escribió. La actriz detalló que durante ese tiempo vivió una experiencia espiritual que marcó profundamente su proceso de recuperación.

“Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé”, señaló. En el mismo mensaje agradeció el apoyo de su esposo, su familia, médicos y cuidadores, además de expresar su fe: “Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte”, escribió la actriz.

¿Qué es la preeclampsia?

La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y, en muchos casos, niveles elevados de proteína en la orina, lo que indica daño renal u otras afectaciones a órganos, de acuerdo con Mayo Clinic, organización médica sin fines de lucro.

Generalmente, aparece después de las 20 semanas de gestación en mujeres que previamente tenían presión normal.

Si no se trata de manera oportuna, puede provocar complicaciones graves, incluso mortales, tanto para la madre como para el bebé. También puede presentarse después del parto, condición conocida como preeclampsia posparto, como ocurrió en el caso de la actriz.

Gracias a los médicos, tanto las pequeñas como Martha Higareda superaron los problemas de salud. (Instagram)

Recuperación y agradecimiento

Higareda reveló que en el último mes y medio tuvo que regresar dos veces más a emergencias, pero actualmente se encuentra en recuperación. “Con profunda gratitud a Dios estoy viva”, expresó, subrayando que el apoyo de su entorno fue clave para superar uno de los episodios más delicados de su vida.