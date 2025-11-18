México

Nacen las gemelas de Martha Higareda: la actriz y una de las niñas enfrentaron complicaciones en el parto

El anuncio en redes sociales incluyó un mensaje de agradecimiento y la primera imagen familiar con sus hijas

Martha Higareda está embarazada; actriz
Martha Higareda está embarazada; actriz de 'Amarte Duele' comparte primera foto y detalles junto a su esposo Lewis Howes

Martha Higareda y Lewis Howes celebraron el nacimiento de sus hijas gemelas, según confirmó el conferencista estadounidense este 18 de noviembre en su perfil de Instagram.

“Bienvenidas al mundo nuestras dos bebés”, escribió.

¿Qué pasó con Martha y una de las bebés?

En su mensaje, Howes reveló que tanto la actriz mexicana como una de las bebés experimentaron problemas de salud tras el parto, pero aseguró que actualmente se encuentran recuperándose:

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.

Según el texto publicado, la familia recibió apoyo permanente de su círculo cercano y expresó agradecimiento por el respaldo recibido.

Los padres presumieron a sus bebés en redes (IG lewishowes)

Así presentaron a sus hijas en Instagram

El anuncio incluyó una imagen donde se aprecian las manos de las gemelas y las de sus padres, acompañada del mensaje:

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. 🙏 Gracias a Dios”.

Howes además compartió la letra de una canción de Teddy Swims como parte de la dedicatoria.

¿Cómo fue el embarazo de Martha?

Fue en junio de 2025 cuando Martha Higareda anunció oficialmente su embarazo tras someterse a un tratamiento médico para superar miomas en el útero. Pocas semanas después, compartió que esperaba gemelas junto a su esposo.

(IG: @marthahigareda)
(IG: @marthahigareda)

En publicaciones previas, Higareda mostró su emoción ante la llegada de sus hijas y Howes resaltó el esfuerzo y la fortaleza de la actriz, mencionando que el embarazo presentaba un alto riesgo por la edad de la artista (42 años) y la gestación múltiple.

Higareda también suspendió su participación en el pódcast “De todo un mucho” durante ese periodo, según mencionó el conductor Yordi Rosado.

