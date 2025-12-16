México

Profesionales de la salud exigen tratar al aborto como tema de salud pública, piden sacarlo del Código Penal

Al cierre de 2025, médicos de distintos estados advierten que el aborto continúa tipificado como delito en México, pese a resoluciones de la Suprema Corte

Guardar
Al cierre de 2025, médicos
Al cierre de 2025, médicos de distintos estados advierten que el aborto continúa tipificado como delito en México, pese a resoluciones de la Suprema Corte

A pesar de los avances jurídicos registrados en los últimos años, el aborto sigue siendo tratado como delito en México. Así lo advierte la red Salvemos Miles de Vidas México, integrada por profesionales de la salud de diversas entidades, quienes denuncian que ninguna entidad federativa ha eliminado completamente el aborto de su Código Penal, lo que mantiene en la incertidumbre tanto a mujeres y personas con posibilidad de gestar como al personal médico que brinda atención cotidiana.

La red subrayó que, al concluir 2025, el aborto continúa siendo el único servicio de salud regulado desde el ámbito penal, una situación que —afirman— genera riesgos innecesarios, obstaculiza el acceso a servicios seguros y perpetúa la discriminación dentro del sistema de salud.

Penalización del aborto mantiene riesgos para pacientes y personal de salud

Desde consultorios, áreas de urgencias y clínicas comunitarias, las y los profesionales reportaron que la criminalización no evita que las personas aborten, pero sí incrementa los riesgos asociados a procedimientos inseguros y retrasa la atención médica oportuna. Además, señalaron que la penalización inhibe la labor del personal de salud, que enfrenta el temor constante de ser criminalizado por cumplir con su trabajo.

“La penalización del aborto no lo impide. Basta con pasar un día en urgencias para constatar que siguen llegando personas con complicaciones por abortos inseguros”, señaló la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y el Estado de México. Enfatizó que el derecho a la salud es un derecho humano y que el marco legal actual vulnera ese principio.

Las profesionales también advirtieron que esta situación impacta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres en contextos de mayor precariedad, así como a quienes viven lejos de centros de salud. La criminalización, agregan, refuerza prejuicios y prácticas discriminatorias en la atención médica.

La doctora Joselyn Rivera Vilchis, médica radicada en León, Guanajuato, recordó que en esa entidad se rechazaron iniciativas para despenalizar el aborto voluntario en junio y diciembre de 2025.

“Decir que penalizar el aborto protege a las mujeres es falso. La criminalización desincentiva la atención postaborto y empuja a buscar opciones fuera de los servicios de salud”, afirmó.

SCJN declaró inconstitucional la criminalización, pero persiste el rezago legal

El posicionamiento de la red médica se da en un contexto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió fallos clave. Desde 2021, el máximo tribunal determinó que la criminalización total del aborto es inconstitucional y reconoció el derecho de las personas a decidir.

En 2023, ordenó eliminar el delito del Código Penal Federal y armonizar las legislaciones estatales. Sin embargo, las y los profesionales señalan que el cumplimiento ha sido desigual.

Aunque algunos estados permiten la interrupción del embarazo bajo ciertos plazos, ninguno ha retirado completamente el delito de sus códigos penales, lo que perpetúa una geografía desigual de derechos en el país.

“El acceso al aborto seguro no debería depender del lugar donde se vive ni de la situación económica”, señaló la psicóloga Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, quien ejerce en Michoacán.

En el mismo sentido, la doctora Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera en Morelos, advirtió que la falta de certeza legal afecta tanto a pacientes como al personal de salud.

Ante este panorama, la red Salvemos Miles de Vidas México hizo un llamado para que 2026 sea el año en que el Congreso de la Unión y los congresos estatales eliminen definitivamente el aborto de los códigos penales y adopten un enfoque de salud pública que garantice atención segura, digna y libre de violencia para todas las personas.

Temas Relacionados

aborto en Méxicoaborto como tema de salud públicadespenalización del abortoProfesionales de la saludmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: cerrada a la circulación la lateral de Circuito Interior al Poniente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Juez pospone audiencia inicial de María Amparo Casar por pensión en Pemex, pero FGR sigue con investigación

Hasta el momento, la presidenta de MCCI se ha negado a emitir declaraciones públicas hasta conocer las acusaciones por parte de la justicia mexicana

Juez pospone audiencia inicial de

Popocatépetl registró 4 emisiones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 4 emisiones en

¿Qué cambios se esperan en las reglas de operación del programa Tarjeta Rosa para el próximo año?

Este programa otorga 6 mil pesos de manera anual

¿Qué cambios se esperan en

Galilea Montijo revela que no le contó a su hijo que Bad Bunny la había invitado a La Casita: “Me bajé rápido”

La conductora nunca le dijo a Mateo de la invitación que recibió del ‘Conejo Malo’ y se volvió la sensación entre fans y famosos en el Estadio GNP

Galilea Montijo revela que no
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destruyen seis áreas de almacenamiento

Destruyen seis áreas de almacenamiento químico en el municipio de Cosalá, territorio del Cártel de Sinaloa

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo revela que no

Galilea Montijo revela que no le contó a su hijo que Bad Bunny la había invitado a La Casita: “Me bajé rápido”

Llega la villa navideña Disney a CDMX: cuándo, cómo y dónde disfrutar GRATIS el recorrido

Cierre y demolición acecharían el Teatro Silvia Pinal en CDMX; trabajadores temen viviendas de lujo

Yolanda Andrade presenta leve mejoría tras ser hospitalizada de urgencia en CDMX

¿Alex Lora abandona el rock para enfocarse en crear canciones infantiles? Esto reveló

DEPORTES

El calendario de Chivas en

El calendario de Chivas en el Clausura 2026: fechas y rivales clave

Guadalajara vs Barcelona: horario y dónde ver en México los dieciseisavos de la Copa del Rey

Chivas hace oficial el regreso de Ricardo Marín

Premios FIFA The Best: a qué hora y dónde ver en México la entrega de galardones

Alexis Vega muestra sus glúteos en la celebración del bicampeonato del Toluca