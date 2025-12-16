México

Menor de edad sobrevive a un atropellamiento en el mercado popular de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

El impactante momento quedó grabado en video y se volvió viral en redes sociales

Adultos y otro menor alertaron al conductor tras el accidente. (Captura de pantalla)

Un hecho que ha causado conmoción en redes sociales ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde una niña menor de tres años logró sobrevivir luego de ser atropellada accidentalmente por un vehículo mientras jugaba frente a él. A pesar de la gravedad del incidente, la menor solo presentó lesiones en uno de sus brazos, de acuerdo con los primeros reportes.

El suceso fue captado en video por una cámara cercana y posteriormente difundido en plataformas digitales, donde rápidamente se viralizó por lo impactante de las imágenes. En la grabación se observa a la niña jugando en las inmediaciones de un automóvil que se encontraba estacionado en el Mercado Popular del Norte, acompañada por otro menor.

Según la información preliminar, ambos niños se encontraban cerca del vehículo sin la supervisión directa de un adulto. En un momento del video, el otro menor se aleja del lugar, mientras la niña permanece sentada justo frente al automóvil, en una zona que no era visible para el conductor desde el interior de la unidad.

(Captura de pantalla)

Instantes después, el chofer arranca el vehículo sin percatarse de la presencia de la menor. El automóvil avanza y pasa sobre el cuerpo de la niña, generando escenas de tensión. En la grabación incluso se aprecia cómo el conductor parece percibir que algo no es normal al intentar acelerar, aunque continúa avanzando unos metros más.

La situación se vuelve aún más alarmante cuando el niño que acompañaba previamente a la menor regresa al sitio y se acerca al conductor para advertirle lo ocurrido. Tras el aviso, el chofer detiene el vehículo y varios adultos que se encontraban en la zona acuden rápidamente para auxiliar a la niña.

(Captura de pantalla)

Personas presentes en el mercado ayudaron a rescatar a la menor, quien quedó tendida en el suelo con visibles lesiones, principalmente en uno de sus brazos. De inmediato fue atendida y trasladada para recibir atención médica, donde se confirmó que, pese al impacto, se encontraba fuera de peligro.

El video generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la falta de supervisión infantil y la necesidad de extremar precauciones en zonas concurridas. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un posicionamiento oficial sobre posibles responsabilidades, mientras el caso continúa siendo analizado.

