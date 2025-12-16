Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

Los cuerpos de dos mujeres fueron hallados sin vida en la colonia Obrera, ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California | Facebook / Policía Municipal Preventiva de Tijuana

Dos mujeres fueron localizadas sin vida la noche del domingo 14 de diciembre en calles del municipio de Tijuana, Baja California Los cuerpos presentaban huellas de violencia evidentes y fueron abandonados en la vía pública con cables alrededor del cuello, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.

El hallazgo se registró en una calle de terracería identificada como Esteban Vaca Calderón, ubicada en la colonia Obrera, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tirados sobre el pavimento.

Tras esto, elementos de la Policía Municipal de Tijuana acudieron al sitio y corroboraron que se trataba de dos mujeres asesinadas, por lo que procedieron a acordonar la zona y dar aviso a la autoridad ministerial.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas no han sido identificadas hasta el momento y no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos. Las dos mujeres presentaban signos de sometimiento y violencia extrema: además de los cables colocados alrededor del cuello, en una de ellas fue localizado un palo de madera, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio doloso con un alto grado de violencia.

Los primeros informes periciales indican que las mujeres fueron víctimas de sometimiento y violencia extrema | Omar Tijuana / Cuartoscuro

En cuanto a las características físicas, una de las víctimas vestía pantalón de mezclilla azul, blusa blanca y calzado deportivo blanco, mientras que la segunda portaba pantalón azul, blusa negra y tenis negros con blanco. Ambas eran de complexión delgada y tez morena clara, según los datos preliminares recabados en el lugar.

Escena del crimen y levantamiento de datos periciales por parte de la FGE Baja California

Tras la confirmación del doble homicidio, la escena quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), cuyos peritos y agentes de investigación realizaron el levantamiento de indicios, entrevistas iniciales y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de las necropsias de ley.

En tanto, las autoridades estatales informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar la causa exacta de muerte y establecer posibles líneas de investigación.

Este doble feminicidio se suma a una jornada particularmente violenta registrada en Tijuana desde la madrugada del domingo 14 de diciembre. En distintos puntos de la ciudad fueron localizados otros dos cuerpos abandonados en la vía pública, uno de ellos presuntamente descuartizado.

En otro hecho similar, se registró que se dejó un mensaje con amenazas para el secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez | Imagen Ilustrativa Infobae

En ambos casos, una de las víctimas fue encontrada envuelta en una sábana blanca y otra dentro de una lona, lo que refuerza el patrón de violencia extrema asociado a disputas criminales.

Cabeza humana con amenazas para secretario de Seguridad de Baja California

Como parte de esa misma ola de hechos violentos, las autoridades también reportaron el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera, acompañada de un mensaje amenazante dirigido presuntamente contra Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC). Este mensaje es analizado como parte de las investigaciones en curso.

Hasta el cierre de esta información, la FGE mantiene abiertas varias líneas de investigación y no ha emitido información oficial sobre el móvil de los asesinatos ni sobre la posible relación entre los distintos hechos violentos registrados en la ciudad.

El presunto narcomensaje para Carrillo Rodríguez iba acompañado de una cabeza humana dentro de una hielera | X / @MarinadelPilar_

No obstante, las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que se trabaja en la identificación de las víctimas y de los responsables, en un contexto marcado por el repunte de homicidios dolosos en Tijuana.