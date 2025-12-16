México

Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

Los hechos se dieron en distintas colonias y puntos importantes de la ciudad de Tijuana, según se estableció en la serie de reportes de seguridad oficiales

Guardar
Los cuerpos de dos mujeres
Los cuerpos de dos mujeres fueron hallados sin vida en la colonia Obrera, ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California | Facebook / Policía Municipal Preventiva de Tijuana

Dos mujeres fueron localizadas sin vida la noche del domingo 14 de diciembre en calles del municipio de Tijuana, Baja California Los cuerpos presentaban huellas de violencia evidentes y fueron abandonados en la vía pública con cables alrededor del cuello, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.

El hallazgo se registró en una calle de terracería identificada como Esteban Vaca Calderón, ubicada en la colonia Obrera, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tirados sobre el pavimento.

Tras esto, elementos de la Policía Municipal de Tijuana acudieron al sitio y corroboraron que se trataba de dos mujeres asesinadas, por lo que procedieron a acordonar la zona y dar aviso a la autoridad ministerial.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas no han sido identificadas hasta el momento y no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos. Las dos mujeres presentaban signos de sometimiento y violencia extrema: además de los cables colocados alrededor del cuello, en una de ellas fue localizado un palo de madera, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio doloso con un alto grado de violencia.

Los primeros informes periciales indican
Los primeros informes periciales indican que las mujeres fueron víctimas de sometimiento y violencia extrema | Omar Tijuana / Cuartoscuro

En cuanto a las características físicas, una de las víctimas vestía pantalón de mezclilla azul, blusa blanca y calzado deportivo blanco, mientras que la segunda portaba pantalón azul, blusa negra y tenis negros con blanco. Ambas eran de complexión delgada y tez morena clara, según los datos preliminares recabados en el lugar.

Escena del crimen y levantamiento de datos periciales por parte de la FGE Baja California

Tras la confirmación del doble homicidio, la escena quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), cuyos peritos y agentes de investigación realizaron el levantamiento de indicios, entrevistas iniciales y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de las necropsias de ley.

En tanto, las autoridades estatales informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar la causa exacta de muerte y establecer posibles líneas de investigación.

Este doble feminicidio se suma a una jornada particularmente violenta registrada en Tijuana desde la madrugada del domingo 14 de diciembre. En distintos puntos de la ciudad fueron localizados otros dos cuerpos abandonados en la vía pública, uno de ellos presuntamente descuartizado.

En otro hecho similar, se
En otro hecho similar, se registró que se dejó un mensaje con amenazas para el secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez | Imagen Ilustrativa Infobae

En ambos casos, una de las víctimas fue encontrada envuelta en una sábana blanca y otra dentro de una lona, lo que refuerza el patrón de violencia extrema asociado a disputas criminales.

Cabeza humana con amenazas para secretario de Seguridad de Baja California

Como parte de esa misma ola de hechos violentos, las autoridades también reportaron el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera, acompañada de un mensaje amenazante dirigido presuntamente contra Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC). Este mensaje es analizado como parte de las investigaciones en curso.

Hasta el cierre de esta información, la FGE mantiene abiertas varias líneas de investigación y no ha emitido información oficial sobre el móvil de los asesinatos ni sobre la posible relación entre los distintos hechos violentos registrados en la ciudad.

El presunto narcomensaje para Carrillo
El presunto narcomensaje para Carrillo Rodríguez iba acompañado de una cabeza humana dentro de una hielera | X / @MarinadelPilar_

No obstante, las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que se trabaja en la identificación de las víctimas y de los responsables, en un contexto marcado por el repunte de homicidios dolosos en Tijuana.

Temas Relacionados

FeminicidiosRestos humanosNarcomensajesAmenazasPolicía Municipal de TijuanaTijuanaBaja CaliforniaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Ambos países conversaron sobre la cooperación para dar continuidad a las extradiciones y huachicol

EEUU y México acuerdan profundizar

Procesan al exsecretario de Salud de Baja California por presunto uso ilícito de atribuciones

El caso involucra a varios exfuncionarios y a una empresa señalada por beneficiarse de licitaciones irregulares durante la emergencia sanitaria de COVID-19

Infobae

México: cotización de cierre del dólar hoy 16 de diciembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

México podría tardar dos décadas en alcanzar la equidad de género en consejos empresariales, advirten IMCO y OCDE

En el país solo 14% de los asientos en consejos de administración están ocupados por mujeres

México podría tardar dos décadas

¿Cuándo empieza el invierno 2025 en México? Fecha y hora del solsticio de invierno

Este fenómeno astronómico determina el final del otoño y el inicio de la temporada invernal

¿Cuándo empieza el invierno 2025
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU y México acuerdan profundizar

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Suspenden juicio de “El Lastra”, reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

Detienen en Azcapotzalco a presunto implicado en homicidio de Miguel Ángel de la Mora, estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Destruyen seis áreas de almacenamiento químico en el municipio de Cosalá, territorio del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Cynthia Klitbo, la

¿Quién es Cynthia Klitbo, la actriz que fue hospitalizada por estrés?

Qué es la preeclampsia, padecimiento que tuvo a Martha Higareda entre la vida y la muerte tras el nacimiento de sus gemelas

Bad Bunny conmueve a fan que lo esperó en su hotel y le regala boletos en CDMX: así fue la historia viral

Violinista de Nodal difunde mensaje en medio de rumores de haber sido despedida por Ángela Aguilar

¿Qué le pasó a Isabel Lascurain de Pandora y por qué apareció con oxígeno?

DEPORTES

Delegación mexicana de clavados confirma

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

Juego de Leyendas México 2026: fechas, precios, invitados y todo lo que debes saber

Calendario Toluca Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes del Bicampeón de la Liga MX

Calendario América Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes