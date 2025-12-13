México

Zócalo de la CDMX: ¿cuándo se realizará el gran encendido del alumbrado navideño?

La Plaza de la Constitución se convertirá en el escenario de un espectáculo de luces y ornamentos artesanales

En el Zócalo de la
En el Zócalo de la Ciudad de México se realiza anualmente la tradicional Verbena Navideña. Crédito:Cuartoscuro/Edgar Negrete

La temporada decembrina ya se siente en el corazón de la Ciudad de México, y uno de los momentos más esperados por habitantes y visitantes es el gran encendido del alumbrado navideño del Zócalo.

Cada año, la Plaza de la Constitución se transforma en un escenario luminoso que combina tradición, creatividad y un trabajo artesanal que distingue a la capital frente a otras ciudades del mundo.

Para 2025, el Zócalo se vestirá con mosaicos monumentales, focos led, nochebuenas gigantes, campanas doradas y esferas luminosas que ya comienzan a tomar forma en las fachadas de los edificios de gobierno.

Las luminarias y decoraciones tomaran
Las luminarias y decoraciones tomaran forma de elementos característicos de las fiestas decembrinas. Foto: Cortesía.

Aunque los trabajos están prácticamente terminados, la pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se encenderán oficialmente estas luces que marcan el inicio simbólico de la Navidad en la ciudad?

¿Qué podremos ver en el alumbrado navideño del Zócalo este 2025?

El alumbrado de este año destacará por su diseño artesanal y por la presencia de elementos tradicionales que evoquen a la estética navideña mexicana. Entre las piezas más llamativas se encuentran:

  • Un letrero luminoso de “Feliz Navidad”, que será la atracción principal y vendrá acompañado de nochebuenas gigantes que emergen de una maceta dorada.
  • Estrellas multicolores distribuidas alrededor de todo el mosaico principal.
  • Esferas monumentales colocadas junto a luminarias de estilo antiguo.
  • Campanas doradas rodeadas de hojas verdes y detalles brillantes.
Así lucía el alumbrado navideño
Así lucía el alumbrado navideño en el Zócalo de la Ciudad de México hace un año. Crédito: X/@GobCDMX

Cada pieza estará elaborada con materiales como focos LED, escarcha, mallas y festón decorativo, ensamblados por manos expertas que mantienen viva una tradición con más de medio siglo de historia.

¿Cuándo será el gran encendido del alumbrado navideño?

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México aún no ha hecho oficial la fecha, la jefa de Gobierno, Clara Brugada dejó entrever que se buscaría que coincida con la inauguración de la Verbena Navideña en el Zócalo por lo cual se realizará el 20 de diciembre.

El encendido del alumbrado navideño
El encendido del alumbrado navideño en el Zócalo reúne comunidades y familias que buscan presenciar el momento en que la Plaza de la Constitución se ilumina por completo. Crédito: Cuartoscuro

El encendido suele atraer a miles de personas que buscan presenciar el momento en que la plaza se ilumina por completo, convirtiéndose en un punto de encuentro familiar y un símbolo del inicio de las celebraciones navideñas en la capital.

El Zócalo de la CDMX: un escenario que se transforma cada diciembre

El alumbrado navideño del Zócalo es más que un espectáculo visual: es una tradición profundamente arraigada en la identidad capitalina. El encendido marcará el inicio de una de las postales más queridas de diciembre: un Zócalo vibrante, lleno de colores y figuras monumentales que transformarán la plaza en un escenario festivo.

Las celebraciones de años anteriores
Las celebraciones de años anteriores han sido acompañadas por actividades, conciertos y discursos que fomenta el Gobierno de la Ciudad de México. (Foto: Twitter/ @Claudiashein)

Con cada luz que se encienda, la ciudad reafirmará una tradición que ha acompañado a generaciones y que sigue siendo uno de los símbolos más entrañables de la Navidad capitalina.

Alumbrado NavideñoCDMXVerbena NavideñaZócaloZócalo de la Ciudad de MéxicoNavidad 2025Navidadmexico-noticias

