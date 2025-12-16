México

Detienen en Azcapotzalco a presunto implicado en homicidio de Miguel Ángel de la Mora, estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX, informó que José Eduardo “N”, habría facilitado la huida de los homicidas

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX, informó que José Eduardo “N”, habría facilitado la huida de los homicidas. (FOTO: X: @PabloVazC)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, informó la detención de José Eduardo “N”, presuntamente relacionado con el homicidio de Miguel Ángel de la Mora Lairos, dueño de la estética Micky Hair Salón Masaryk en Polanco, CDMX.

De acuerdo con Pablo Vázquez, la captura se logró como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la corporación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Según el comunicado oficial, el detenido fue localizado en la alcaldía Azcapotzalco, donde se ocultó en un domicilio tras facilitar la huida de los probables agresores, utilizando un vehículo para bloquear el paso y permitir su escape luego del ataque armado.

El detenido fue localizado en la alcaldía Azcapotzalco, donde se ocultó en un domicilio tras facilitar la huida de los probables agresores. (FOTO: X: @PabloVazC)

José Eduardo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería e ingresado a un centro penitenciario ubicado al oriente de la Ciudad de México, donde se definirá su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar y detener a todos los involucrados en el crimen, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El crimen en Polanco

El homicidio ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando Miguel Ángel de la Mora fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Moliere y Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, lo que generó una intensa movilización policial en la zona.

Reportes oficiales indicaron que la víctima, de 28 años, era originario de Jalisco y propietario de la estética Micky Hair Salón Masaryk. Foto: (@micky_hair/IG)

Reportes oficiales indicaron que la víctima, de 28 años, era originario de Jalisco y propietario de la estética Micky Hair Salón Masaryk.

Tras los hechos, versiones recabadas por las autoridades señalaron que al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga y aunque paramédicos acudieron al sitio, ya no fue posible salvarle la vida.

Harfuch negó que hubiera inseguridad en Polanco

Durante La Mañanera del 7 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, negó que Polanco atraviese una situación de inseguridad y brindó detalles sobre el homicidio de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair.

Omar García Harfuch, negó que Polanco atraviese una situación de inseguridad y brindó detalles sobre el homicidio de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El funcionario afirmó que el crimen ocurrido en una de las zonas con mayor presencia policial de la capital fue una ejecución directa, descartando la hipótesis de un asalto o violencia generalizada.

“Esto no fue un asalto, fue un homicidio directo. Fueron a ejecutarlo, lo esperaron y realizaron una ejecución ahí”, declaró García Harfuch. Agregó que la zona de Miguel Hidalgo muestra un descenso en la incidencia delictiva, en referencia a los indicadores de la Secretaría de Seguridad y a la percepción pública.

