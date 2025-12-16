Beca Benito Juárez: qué letras reciben su pago el miércoles 17 de diciembre

El pago de la Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior se realizará del 15 al 18 de diciembre de 2025.

A partir del lunes quince y hasta el viernes diecinueve de diciembre, estudiantes de nivel medio superior inscritos en el programa Beca Benito Juárez recibirán el depósito correspondiente al sexto bimestre de 2025 por un monto de mil 900 pesos.

Este apoyo, gestionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, busca reducir el abandono escolar y facilitar que más jóvenes accedan a la universidad, según informó Julio León, titular de la dependencia.

La dispersión de este recurso económico, que se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, representa el último pago del año y cubre los meses de noviembre y diciembre.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar organiza la entrega según la inicial del apellido paterno del tutor.

Estas son las letras que recibirán su pago el miércoles 17 de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial presentado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la entrega de los fondos se organiza según la primera letra del apellido paterno de los padres, madres o tutores de los beneficiarios menores de edad.

En este sentido, el cronograma establece que el próximo miércoles 17 de diciembre los beneficiarios que recibirán su deposito serán quienes su primer apellido que inicie con la letra S.

Este será el penúltimo día de pago, ya que los depositos correspondientes a este año 2025 concluyen el jueves dieciocho de diciembre, por lo que todos los beneficiarios deberán haber recibido su depósito para esa fecha.

El programa, impulsado por el Gobierno de México, está dirigido a estudiantes de preparatoria o bachillerato inscritos en instituciones públicas.

El objetivo central es que los jóvenes cuenten con recursos para adquirir útiles, libros, alimentos o cubrir traslados entre su domicilio y el centro educativo.

Cada beneficiario recibe mil 900 pesos cada dos meses, suma que se abona directamente en su cuenta del Banco del Bienestar.

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca Benito Juárez: calendario ofical de pagos del diciembre 2025

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda a los estudiantes y sus familias mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que cualquier actualización sobre los depósitos se comunicará por los canales institucionales.