México

Beca Benito Juárez: qué letras reciben su pago el miércoles 17 de diciembre

Este último pago del año de la Beca Benito Juárez cubre los meses de noviembre y diciembre para estudiantes de preparatoria

Guardar
El pago de la Beca
El pago de la Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior se realizará del 15 al 18 de diciembre de 2025.

A partir del lunes quince y hasta el viernes diecinueve de diciembre, estudiantes de nivel medio superior inscritos en el programa Beca Benito Juárez recibirán el depósito correspondiente al sexto bimestre de 2025 por un monto de mil 900 pesos.

Este apoyo, gestionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, busca reducir el abandono escolar y facilitar que más jóvenes accedan a la universidad, según informó Julio León, titular de la dependencia.

La dispersión de este recurso económico, que se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, representa el último pago del año y cubre los meses de noviembre y diciembre.

La Coordinación Nacional de Becas
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar organiza la entrega según la inicial del apellido paterno del tutor.

Estas son las letras que recibirán su pago el miércoles 17 de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial presentado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la entrega de los fondos se organiza según la primera letra del apellido paterno de los padres, madres o tutores de los beneficiarios menores de edad.

En este sentido, el cronograma establece que el próximo miércoles 17 de diciembre los beneficiarios que recibirán su deposito serán quienes su primer apellido que inicie con la letra S.

Este será el penúltimo día de pago, ya que los depositos correspondientes a este año 2025 concluyen el jueves dieciocho de diciembre, por lo que todos los beneficiarios deberán haber recibido su depósito para esa fecha.

El programa, impulsado por el Gobierno de México, está dirigido a estudiantes de preparatoria o bachillerato inscritos en instituciones públicas.

El objetivo central es que los jóvenes cuenten con recursos para adquirir útiles, libros, alimentos o cubrir traslados entre su domicilio y el centro educativo.

Cada beneficiario recibe mil 900 pesos cada dos meses, suma que se abona directamente en su cuenta del Banco del Bienestar.

Los depósitos de la Beca
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca Benito Juárez: calendario ofical de pagos del diciembre 2025

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda a los estudiantes y sus familias mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que cualquier actualización sobre los depósitos se comunicará por los canales institucionales.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

Los agentes incautaron casi 200 bolsas con una sustancia de color blanco

Golpe al narco: decomisan 22.5

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

La situación médica del futbolista habría llevado a la institución italiana a contemplar la incorporación de un delantero para afrontar la competencia

Cuál podría ser el futuro

Reforma electoral se discutirá hasta febrero, confirma líder de Morena en la Cámara de Diputados

La iniciativa presidencial estará lista hasta la mitad de enero de 2026

Reforma electoral se discutirá hasta

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

¿Qué ver en Google? Estas

Licencia de conducir Edomex: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

El permiso es indispensable para que los mexiquenses puedan circular de manera legal con su automóvil

Licencia de conducir Edomex: unidades
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG estaría detrás de la

CJNG estaría detrás de la explosión de camioneta en Coahuayana, Michoacán: aseguró el fiscal del estado

Este es el papel de “El Guano”, hermano de “El Chapo”, al interior del Cártel de Sinaloa

Sentencian a Armando Escárcega, “El Patrón”, autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva: MP implica al CJNG

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

ENTRETENIMIENTO

¿Qué ver en Google? Estas

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

Lorena Herrera no está de acuerdo en que Ninel Conde “promueva” la operación de cambio de color de ojos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 16 de diciembre

¿México logró calificar con alguna película para la entrega del Premio Oscar 2026?

DEPORTES

Cuál podría ser el futuro

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

Juego de Leyendas México 2026: fechas, precios, invitados y todo lo que debes saber